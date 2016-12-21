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21 Aralık 2016 19:58

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

21 Aralık 2016 19:58

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 72-60 yenildi.
Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk 3 dakikada 5-0’lık bir seri yakaladı. Bu dakikadan sonra toparlanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, bulduğu sayılarla ilk periyotu 17-12 önde tamamladı. İkinci periyotta ise toparlanan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatan Mersin ekibi, devreye 35-34 mağlup girdi. Maçın 3. periyotunda ise Hatay ekibi oyunda üstünlüğü ele geçirdiği ve özellikle bulduğu 3 sayılarla bu periyotu 55-48 önde tamamladı. Maçın son periyotunda da üstün oyununu sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçı 72-60 kazandı.

Salon: Edip Buran
Hakemler: Uğur Özenxx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Nihat Çetin xx
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Frida Eldebrink xx 8, Gökçe Doğan xx 4, Nilay Kartaltepe xx 7, Fahriye Bayraktar xx 5, Yaren Uslular xx 2, Gintare Petronyte xx 18, İlknur Yıldızhan xx 3, Nazlıcan Ölçek xx 5, Nevin Kristen Vatansever xx 8
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtney Lynne Paris xxx 21, Jovana Popovic xx 10, Katsiaryna Snytsina xxx 23, Devran Tanaçan Bostancı xx 2, Bahar Öztürk xx 6, Gamze Takmaz xx 4, Melike Tuğba Oral xx 6
1. Periyot: 12-17 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 34-35 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)
3. Periyot: 48-55 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)



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