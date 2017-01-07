Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında MBK Doğuş Hastanesi, evinde Tosyalı Toyo Osmaniye’ye 79-58 mağlup oldu.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan Tosyalı Toyo Osmaniye, bulduğu sayılarla ilk periyotu 30-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren deplasman ekibi, aradaki farkı açarak devreye 43-27 önde girdi. Maçın 3. periyodunda her iki takım da karşılıklı sayı bulurken, bu periyodu da Osmaniye ekibi 54-42 galip bitirdi. Son bölümde etkili oyununu sürdüren Tosyalı Toyo Osmaniye, maçı 79-58 kazandı.



Salon:Edip Buran

Hakemler: Ahmet Taner İbin xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Serdar Saraç xx

MBK Doğuş Hastanesi: Michelle Snow xxx 18, Andra Moss x 8, Olesia Malashenko xx 13, Melis Talay x 5, Rana Derin x 2, Ferda Yıldız x 5, Gülşah Akkaya x 5, Emel Türkyılmaz x 2

Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Bas xxx 15, Riquna Unneik Williams xxx 22, Nazlı Gökdemir xx 12, Rebekkah Gardner xx 11, Aysu Keskin x 2, Tuğçe İnöntepe xxx 17

1. periyot: 19-30 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)

Devre:27-43 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)

3. periyot: 42-54 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)