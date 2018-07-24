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24 Temmuz 2018 10:48

Bir daha yürüyemez demişlerdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yürüyen merdivene sıkışıp yaralanan kedi, Tarsus Belediyesi tarafından sahip çıkılarak, Tarsus Hayvan Barınağı’nda iyileştirildi.

Bir daha yürüyemez demişlerdi

24 Temmuz 2018 10:48


Tarsus’ta 30 Mayıs’ta yaşanan olayda kimliği belirsiz kişilerin yürüyen merdivene attığı yavru kedinin ayakları yürüyen merdivene sıkışmış ve yaralanmıştı. Tarsus Belediyesine gelen ihbar ile ekipler, sıkıştığı yerden kurtardığı kediyi Tarsus Hayvan Barınağı’nda tedavi altına aldı. Yaralı kedi, o günden bugüne geçen sürede iyileşti ve kedinin şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.


Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Teknisyeni Eşref Rışvanoğlu, kediyi iyileştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rışvanoğlu, “Tarsus Rauf Denktaş Parkı’nın yan tarafında bulunan yürüyen merdivene kimliği belirsiz kişilerce atılan yavru kedinin patileri sıkışmıştı. İtfaiye görevlilerimizle birlikte kurtarmış olduğumuz kedimizin birkaç operasyon geçirdikten sonra bakımlarını barınağımızda tamamladık. Patilerinde tırnak kayıpları oluştu ama çok şükür keyfi yerinde, sağlığı gayet iyi” dedi.


Tarsus Belediyesi olarak her zaman hayvan dostu olduklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can ise ölüme atılan kedinin hayata dönmesinden dolayı sevinçli olduklarını söyledi. Başkan Can, “30 Mayıs gecesi 23.00 sularında Tarsus’ta istenmeyen bir olay gerçekleşmişti ve maalesef yavru kedi ayaklarından yaralanmıştı. Hepimizi derinden yaralayan bu olayı gerçekleştirenler tespit edilemedi. Yapanları şiddetle kınıyorum. Çok şükür hayvan barınağımızda veterinerlerimiz yavru kediyi ameliyat edip uzun emekler harcadılar. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Hayvan dostlarımız, bizlerin hayat yoldaşıdır. Hayatımızın her evresinde onlarla birlikteyiz. Onları seviyoruz ve seveceğiz. Daha iyi bir yaşam sürmeleri için de elimizden gelen her şeyi yapmak için çalışacağız ve bu konuda sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Kedimizi bu halde görmek beni çok mutlu etti. Hayvan barınağındaki görevli kardeşlerimize teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Hayvan dostlarımızla ilgili önümüzdeki günlerde yeni projelerimiz olacak. Ama ne yaparsak yapalım şu gerçeği artık görmemiz lazım. Doğa ve hayvan sevgisini küçükken çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Belki de bu konuda milli eğitim kurumlarının projeler üretmesi lazım diye düşünüyorum. Ayrıca hayvana şiddet cezalarında da yeni düzenlemeler yapılması şart olmuştur” şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Can, bütün hayvan severleri barınaktan hayvan sahiplenmeye de davet etti.




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