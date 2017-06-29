Bir hafta kafasındaki boru ile yaşayan köpeğin yardımına itfaiye koştu

Kurtarıldıktan sonra kaçan köpek bir hafta sonra yeniden görülünce kafasındaki boru itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Hal Kompleksi’nin arkasındaki tır garajında bir köpek duvar içindeki su borusuna kafasını soktu. Kafası boru içinde sıkışan köpek zor anlar yaşarken, çevredeki vatandaşlar köpeği kurtarmak için farklı yöntemler denedi. Çekiç yardımıyla borunun etrafındaki duvarı kıran vatandaşlar, köpeği duvar içinden çıkardı ancak köpek boynundaki boruyla birlikte olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar bir süre köpeği yakalamak için kovalarken sonuç alamadılar. Olaydan bir hafta sonra boynundaki boruyla köpeği aynı bölgede gören vatandaşlar, bu sefer durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeği yakalamayı başardı. Yakalanan köpek, boynundaki boru makasla kesilerek yeniden doğaya bırakıldı.