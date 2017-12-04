Lig Kırmızı Grup’ta zor günler geçirmeye devam ediyor. Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle çıkmaza giren Mersin İdman Yurdu, günden güne erimeye devam ediyor.

Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birisi olan Mersin İdman Yurdu, 3 yıldır yaşadığı problemleri bir türlü atlatamadı ve günden güne erimeye devam ediyor. 3 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar ve transfer tahtasının kapalı olması Mersin İdman Yurdu’nu çıkmaza sokarken, bu yıl da aldığı sonuçlarla tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Profesyonel ligler içinde puanı bulunmayan 2 takımdan biri olan Mersin İdman Yurdu, maddi sıkıntılara bir çözüm bulunamazsa bir alt lige düşecek gibi görünüyor. 2 sene önce Süper Lig’de oynayan, ardından TFF 1. Lig’e düşen Güney ekibi, burada da tutunamayarak 2. Lig’e düştü. Önceki yıllarda yakaladığı başarıları mumla arayan Mersin ekibi, 92 yıllık tarihinde 15 yıl Süper Lig’de mücadele ederken, 39 yıl alt ligler ve 38 yıl da amatör liglerde boy gösterdi. İlk profesyonel mücadelesine 2. Lig’de Çukurova İdman Yurdu adı altında 1963-1964 yılında başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk sezonunda 24 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 25 puanla ligi 5. sırada tamamladı. 1964-1965 yılında şimdiki adı olan Mersin İdman Yurdu’nu alan ekip, bu sezonda 30 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 40 puanla 4. sırada bitirdi. Bundan sonra bir yıl da 2. Lig’de mücadele eden Mersin ekibi, 1966-1967 yılında 32 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla lider tamamlayarak, ilk kez Süper Lig’e çıktı.

Süper Lig’de büyük takımların korkulu rüyasıydı

Süper Lig’de ilk sezonunu 1967-1968 yılında geçiren güney ekibi, 32 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak ligi 30 puanla 10. sırada tamamladı. Mersin ekibi, Süper Lig’deki en iyi sezonunu ise 1969-1970 yıllarında geçirdi. Söz konusu yılda oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden Mersin İdmanyurdu, ligi de 36 puanla 4. sırada bitirmeyi başardı. Bahsi geçen yıl ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da korkulu rüyası olan Mersin ekibi, bir tek deplasmanda Galatasaray’a 2-1 boyun eğdi. 1973-1974 yılına kadar Süper Lig’de mücadelesini sürdüren Mersin İdmanyurdu, bu sezon oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak, 22 puan topladı ve küme düştü. Mersin, 2 sezon 2. Lig’de oynadıktan sonra yeniden Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Ancak Süper Lig’de de 2 sene durabilen Mersin ekibi, 1977-1978 sezonunda oynadığı 30 maçta 3 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 21 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve tekrardan 2. Lig’e düştü. 1979-80 sezonunda da Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Mersin İdman Yurdu, 1 sezon aradan sonra yeniden küme düştü ve uzun süre Süper Lig’e yükselemedi.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor

Mersin ekibi, 1982-1983 yılında düştüğü 2. Lig’de tam 28 yıl Süper Lig’e çıkmak için mücadele verdi. Bu süreçte 2. Lig B Kategorisi’ne de düşen kırmızı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla lider bitirerek, Süper Lig’e ’merhaba’ dedi. 28 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’in ilk sezonunda 34 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alan Güney ekibi, 42 puanla 13. sırada yer aldı. Ancak Mersin temsilcisinin Süper Lig macerası yine erken bitti. 2012-2013 sezonunda 22 puanla ligin sonunda yer alan Çukurova temsilcisi, yeniden 2. Lig’e düştü. Spor kamuoyunun ’asansör takım’ benzetmesi yaptığı Mersin İdman Yurdu, tam da bu söyleme uyar gibi 2013-2014 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiş, Play-Off maçlarında rakiplerini yenerek tekrardan Süper Lig’e çıkmıştı. Süper Lig’de 2 yıl mücadele eden kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda 21 puan toplayarak ligi sonuncu bitirmiş ve TFF 1. Lig’e düşmüştü. Burada oynadığı 34 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik, 17 de mağlubiyet alan Akdeniz takımı, 3 puan silme cezası bulunmasından dolayı 26 puanla ligi son sırada bitirdi. Ligde oynadığı 34 maçta rakip kalelere sadece 35 gol atabilen Mersin temsilcisi, kalesinde 71 gol gördü. Ayrıca kırmızı lacivertli ekip, 26 puan toplayarak TFF 1. Lig düzeyindeki liglerdeki en kötü sezonunu geçirmişti. Bu yılda TFF 2. Ligi Kırmızı Grupta istediği sonuçları alamayan Güney ekibi, ligde oynadığı 15 maçta 1 galibiyet, 14 mağlubiyet alarak, sıfır puanla ligin son sırasına demir attı. Bu maçlarda sadece 8 gol atabilen kırmızı lacivertli ekip, kalesinde 56 gol gördü. 3 puanının silinmesinden dolayı şu anda sıfır puanla profesyonel ligler içinde puan alamayan 2 takımdan biri olan Mersin İdman Yurdu, maddi sıkıntılara bir çözüm bulunamazsa bir alt lige düşecek gibi görünüyor.

2 yılda 4 başkan 7 teknik direktör

Geçtiğimiz yıl TFF 1. Ligi’ne Hüseyin Çalışkan başkanlığında başlayan Mersin İdman Yurdu’nda ardından Ali Tekin ve Mahmut Karak başkanlık yaparken, bu süreçte 4 teknik direktör değişimi yaşandı. Sezona Mehmet Levent Arıkdoğan’la başlayan ardından Yusuf Şimşek, Memduh Özbalta ile devam eden ve son olarak Teknik Direktör Levent Eriş ile ligde kalma mücadelesi veren Mersin İdman Yurdu, 31. hafta sonunda lige havlu atmıştı. Bu yılda Koray Palaz ile lige başlayan Güney ekibi, kötü gidişten dolayı hoca ile yollarını kısa süre içinde ayırdı. Ardından takımın başına alt yapı hocalarından Sedat Hazımoğlu getirildi. Yapılan bu kadar teknik direktör değişikliğine rağmen bir türlü istediği sonucu alamayan Mersin İdman Yurdu, olağan üstü genel kurul yaparak yeni başkanını seçti. Yapılan seçimde Kulüp Başkanlığına tek liste giren Hamit İzol, Mersin İdman Yurdu Başkanı oldu. Yeni yönetim geçtiğimiz günlerde takımın başına geçen yılda kısa bir süre takımda teknik direktörlük yapan Memduh Özbalta’yı getirdi. Bu değişimle takım son 2 yılda 4 başkan, 7 teknik direktör değiştirmiş oldu. 70 milyon liranın üzerinde borcu bulunan ve transfer yasağının halen devam ettiği Mersin ekibinde, borçlar silinip, transfer yasağı açılmazsa önümüzdeki günlerde de takımı zor günler bekliyor.