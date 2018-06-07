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07 Haziran 2018 17:01

Birbirinden renkli atölyeler Forum Mersin’de

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nde, 2.

Birbirinden renkli atölyeler Forum Mersin’de

07 Haziran 2018 17:01

Kum Heykel Festivali kapsamında birbirinden renkli atölyelerle eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor.


Forum Mersin, ikinci kez Kum Heykel Festivali ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Masal kahramanları temasıyla ziyaretçilerle buluşan 2. Kum Heykel Festivali kapsamında düzenlenecek olan atölyeler de eğlenceli zamanların geçirilmesine olanak sağlayacak.


Forum Mersin Sanatçılar Meydanı’na kurulacak olan alanda hem çocuklar hem de kadınlar aynı anda farklı atölyelere katılma imkanı bulacak. 9 Haziran günü saat 16.30’da gerçekleştirilecek olan atölyeler kapsamında çocuklar Renkli Kum Boyama Atölyesi’nde kumlara renkli dokunuşlar yapacak.


Aynı alanda aynı saatte gerçekleştirilecek olan Dekoratif Mumluk Atölyesi ile kadınlar da yaşam alanlarına yaptıkları mumlarla renk katacak.




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