Bircan Tüfekçioğlu Bakım Evi’nin minik öğrencileri kep giydi

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin Mutlu Mezitli ve Güneşin Çocukları sınıfının minik öğrencileri, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemine mezuniyet balosu düzenleyerek veda etti. Bir otelin bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet balosunda, minik öğrenciler, Mezitli Belediyesi Mersina Kültür ve Sanat Kulübü tarafından verilen eğitimlerle hazırladıkları gösterileri, aileleri için sergilediler. Minik mezunlar daha sonra İngilizce Öğretmeni Şehnaz Önen eşliğinde İngilizce şarkılarla dans ederek, keplerini havaya fırlattı. Törenin sonunda öğretmenler ve aileleriyle birlikte pasta kesen minikler, mezuniyet töreninde doyasıya eğlendiler.

Bircan Tüfekçioğlu Gündüz Çocuk Bakım Evi Müdürü Nezaket Aktaş, yaptığı konuşmada, ilk mezunlarının gururunu yaşadıklarını belirtti. Aktaş, “Amacımız, Mersin’de en çok tercih edilen ve beğenilen bir kurum haline gelmekti. Umudumuz olan çocuklarımıza en kaliteli eğitimi en uygun fiyatla sağlamaktı. Bunu en kısa sürede gerçekleştirdiğimiz için oldukça gururlu ve mutluyuz. Yaptığımız başarılı çalışmalar bizi daha çok kamçılayacak ve çıtayı daha yükseğe taşıyarak, kendi kendimizle yarışmaya devam edeceğiz. Bize güven veren her türlü desteğini sağlayan Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak, “Okul hayatı ile ilk defa tanışan ve bir yıl boyunca sosyalleşme adına yapılan tüm adımları başarı ile tamamlayan 22 minik öğrencimiz, eğitimlerini başarıyla bitirme ve ilk kep atma töreninin heyecanı yaşadı. İlk yıl olmasına rağmen okulumuza gösterilen ilgi, olumlu geri dönüşüm bizleri oldukça memnun etti. Hiç şüphesiz ki, okulumuz kolejlere rakip olmaya başladı. Çocuklarımız, yaşama sevincimiz ve geleceğimizin güvencesidir. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülücüleri görmek bizlere moral veriyor. Mezuniyet töreninde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.