"Birlikte Bir Yıl 2018 Projesi"nde çocuklara yüzme kursu verildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 'Birlikte Bir Yıl 2018 Projesi' kapsamında 60 çocuğa yüzme kursu verildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan projeye 24 kız, 36 erkek 60 çocuk katıldı. Proje kapsamında çocuklara yüzme kursu için şort, bone, havlu, terlik, mayo, deniz gözlüğü, board ve çanta ile spor malzemeleri dağıtıldı. Çocuklar 20 gün boyunca toplam 80 saat yüzme eğitimi alarak, sertifikalarını aldılar.

Ayrıca faaliyete katılan çocuklara suça itilme, çocuk hakları, internet kullanımı ile genel güvenliğe dair çeşitli konularda bilgi verildi.