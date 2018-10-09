'Birlikte Bir Yıl' projesiyle çocuklar sinemayla tanıştı

Mersin'de 'Birlikte Bir Yıl Projesi' kapsamında, 500 çocuk ve genç sinemaya götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan projeyle merkez ilçelerde eğitim ve öğretimine devam eden çocuklardan tespit edilen 500 çocuk ile genç, yaş ve fiziksel özellikleriyle, kültürel değerlere uygun yararlı ve uyarıcı bilgiler içerikli bir sinema filmine götürüldü.

Etkinlikte ekipler tarafından çocuklara polislik mesleğiyle ilgili kısa bilgilendirmeler yapılırken, anahtarlık ve not defterlerinden oluşan mini paketler hediye edildi.