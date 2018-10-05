Bisiklet tutkunları caretta kaplumbağaları için pedal çevirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Bisikletli Gezginler Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen 5. Caretta Bisiklet Festivali, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımı ile başladı.

Mersin'in yıllardır ev sahipliği yaptığı caretta caretta kaplumbağalarının bilinirliğini artırmak, kaplumbağaların korunmasını sağlarken bisiklet sporunun da yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festival, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Başkan Kocamaz, hem festivale hem de bisiklet sporuna gönül verenlere destek vermek amacıyla festivalde bisiklet sürdü. Mersin'in doğasını, kültürünü, misafirperverliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivale, Mersin dahil 16 ilden 15-60 yaş arası 175 bisiklet gezgini katıldı. 5- 7 Ekim tarihleri boyunca sürecek olan festivalde, bisiklet tutkunları, Mersin'in tarihini, turistik yerlerini ve doğasını keşfedecekler.

"Sporun her türlüsüne destek veriyoruz"

Festivalin açılışında konuşan Kocamaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her türlüsüne destek vererek Mersin'e ilkleri yaşatmaya gayret ediyoruz. Düzenlediğimiz uluslararası maratonlarımız Mersin'e kazandırdığımız en önemli spor etkinlikleri arasında yerini alıyor. Tabi ki bunun yanında değişik spor dallarına ve spor kulüplerine verdiğimiz desteklerle gençleri spor etrafında birleştirmeyi amaç ediyoruz. Bu turnuvanın da farklı şehirlerden gelen sporcuların Mersini tanımasında, farklı bölgelerini görmesinde ve bizim asıl amacımız olan caretta caretta kaplumbağalarının bilinirliğinin ve korunmasının artmasında önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu festivalde emeği geçen Mersin Bisiklet Gezginleri Derneği'ne ve bisiklet sporuna gönül veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu festival bir sosyal sorumluluk projesi

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir ise festival hakkında bilgi verirken, her yıl katılımın arttığına ve geri dönüşlerinin oldukça olumlu olduğuna değinerek, "Biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir desteği ile bu festivali yapıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Bu yıl festivalimize katılım yüksek. Arkadaşlarımızla birlikte Çok keyifli bir yolculuk yapacağız. Zaten festival sonrası geri dönüşler çok olumlu, çok güzel oluyor. Organizasyonumuz gerçekten çok güçlü bir organizasyon. Büyükşehir Belediyemiz ve derneğimizin ortaklaşa yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi. Geri dönüşler çok iyi. Yemeklerimizi çok seviyorlar. Sıcak kanlı insanlarımızı çok seviyorlar. Bu yıl da oldukça keyifli bir festival olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.