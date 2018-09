Merkez Toroslar ilçesinde bulunan 68’liler Barış Ormanı’nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali’ne, ’pedalda engel yok’ sloganıyla katılarak 450 kilometrelik Mersin turu atacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği ve 4 gün sürecek olan festivale, Türkiye genelinden 20’si engelli 120 sporcu katıldı.

"Mersin’de bisiklet farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz"

Festival hakkında bilgi veren Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, amaçlarının Mersin’de bisiklet farkındalığını artırmak ve Mersin’i tanıtmak olduğunu belirterek, "Festival sayesinde farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımızla tanışmış, kaynaşmış oluyoruz. Festivalimizin en önemli özelliklerinden birisi SOS Çocuk Köyünden 20 tane katılımcımız ve 20 engelli sporcumuz var. Festival boyunca Mersin’in ilçelerine gideceğiz. Köy yolları ve şehir merkezinden geçeceğiz. Doğayı ve tarihi gezeceğiz" dedi.

"Bu farkındalık umarın Türkiye’ye yayılır"

Gaziantep’ten gelerek festivale katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi ise, "Bugün burada bulunmamızın nedeni ülkemizin her yerinde bir bisiklet turu var. Bu turlarda engelliler de var olmak istedi. Çünkü beraber yaşarsanız, varlığınızı ifade edersiniz. Bisiklet, bir spordur, farkındalıktır ve bir kültürdür. Kent geneli içinde bakarsanız trafiği azaltmaktır. Türkiye’nin her yerinden buraya bisiklet sürmeye gelen kişiler var. Bu farkındalık umarım Türkiye’nin her yerine yayılır. Bizim bisikletlerimiz çift pedallı. Görme engelli arkaya biniyor gören arkadaşımız da öne biniyor. Birimiz yorulduğumuzda diğerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.