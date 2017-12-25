Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 15:40

Bitkisel yağdan kaçak akaryakıt üretmişler

Mersin’de jandarma ekipleri, 2 iş yerinde bitkisel yağ ve solventi karıştırarak kaçak akaryakıt elde eden 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bitkisel yağdan kaçak akaryakıt üretmişler

25 Aralık 2017 15:40


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde bitkisel yağ ve solventi (çözücü) karıştırarak kaçak akaryakıt imal edildiğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bin 800 litre kaçak akaryakıt, depo içerisinde düzenekli birbirine bağlı şekilde 5 adedi 20, 6 adedi 1 ton kapasiteli plastik tank, 10 ton bitkisel yağ, 5 ton solvent, 1 adet içerisinde tank ve pompa düzeneği bulunan ve akaryakıt taşımada kullanılan kapalı kasa kamyonet, çok sayıda kantar fişi, sevk irsaliyesi, poz cihazı slipi, 7 adet akaryakıt satışı yapılan firmalara ve şahıslara ait hesapların tutulduğu hesap defteri ele geçirildi. İş yerleri zabıta ekipleri tarafından kapatılırken, ele geçirilen maddeler Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç