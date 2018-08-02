2 gün sürecek çalıştayda, birçok konu masaya yatırılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çalıştay boyunca, ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Yeni Kentsel Gündem’, ’Proje ve Çalıştay Metodolojisi’, ’Yerel Yönetimlerin Bilmesi Gerekenler’, ’Proje ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi’ ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Sınıflandırılması’ konularında sunum ve değerlendirmeler yapılacağını belirtti. 2000 yılının Eylül ayında BM Genel Kurul kararıyla ’Bin Yıl Bildirgesi’nin’ ilan edildiğini kaydeden Kocamaz, "Bildirgede belirtilen temel ilkelerin hayata geçirilmesi için 8 maddelik ’bin yıl kalkınma hedefleri’ belirlendi. Belirlenen hedefler hakkında küresel farkındalık ve kabul oluşturulması için 2015 yılına kadar gerekli çalışmalar planlandı. Sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadelede sağlanan ilerlemenin ölçülebilir ve izlenebilir olması için proje ve eylem planları geliştirildi" dedi.

Bin yıl hedeflerinin, bilinçsiz ve sorumsuz bir şekilde daha çok üretmeye ve daha çok tüketmeye odaklı anlayışın açtığı yaraları sarmayı amaçladığını vurgulayan Kocamaz, "Sebep ne olursa olsun, atılan olumlu bir adımdı. 8 maddelik bin yıl hedefleri hakkında, küresel inanç ve ihtiyaç algısının oluşumu için konulan 2015 tarihine ulaşıldığında bu kez, bugün bizleri bir araya getiren, 17 madde ile şekillenmiş BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri belirlenmiştir. Bu hedefler dünyamızın değişen ve arz sırası farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

"Sorumlusu tüm dünya değil dünyanın en gelişmiş devletleridir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu hedefler doğrultusunda önemli görev üstlendiğini kaydeden Kocamaz, "BM’nin 2000 ve 2015 yılında aldığı kararlar daha mutlu, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir dünyanın nasıl kurulacağının yol ve yöntemlerini ortaya koymaktadır. Bu küresel vizyona uygun, amaç, hedef, performans ölçütü ve eylemlerin neler olması gerektiği konusunda yol göstermektedir. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz üzerimize düşeni yapmak için olağanüstü gayret sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ancak şunun bilinmesini isterim, düzeltmeye çalıştığımız tablonun günahı tüm dünyanın değil, dünya kaynaklarını ve nimetlerini paylaşan, BM Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisi bulunan ve şu anda dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak kabul edilen devletlerdir. Fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştığımız dünyamızı bu hale getiren hesapsız kitapsız üretim ve tüketim anlayışı ile bazı ülkelerin konfor ve güç saplantılarıdır" şeklinde konuştu.

"Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bazı gelişmiş ülkelerin saltanat kayıkları, geri kalmış ve köleleştirilmiş ülke insanlarının kan ve gözyaşları denizinde yüzmektedir" diyen Kocamaz, şunları kaydetti:

"Dünyanın pençesinde bulunduğu sorunların çözümünü biz Türkler çok ama çok iyi biliyoruz. Çünkü biz, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen bir Peygamberin ümmetiyiz, kul hakkını Allah’a şirk koşmak ile eş gören bir inancın mensuplarıyız. Çünkü biz, ’sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz’ diyen Yunus Emreleri, ’ister kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel’ diyen Mevlanaları, ’incinsen de, incitme’ diyen Hacı Bektaş-ı Velileri çıkarmış medeniyetin mensuplarıyız. Kıtalar eşiği, medeniyetler beşiği Anadolu’da bin yıldır süregelen barış ve kardeşliğe dayalı sevgi sistemini kurmuş bir milletin mensuplarıyız. Buradan tüm dünyaya seslenmek isterim. Bizim, Türkler olarak dünyaya söyleyecek daha çok sözümüz vardır. Anadolu’yu anlamak ve barış içinde yönetmek tecrübesi, insanlık idealine uygun bir dünya kurmanın formülüne sahip olmak demektir. Anadolu’nun özelliklerini her bakımdan temsil eden Mersin’i anlamak demek, Anadolu’ya ruh veren mayayı, dünyayı huzura kavuşturacak formülü bilmek demektir. Türkiye’nin sorunlarının çözümü Mersin’i, dünyanın sorunlarının çözümü ise Anadolu’yu anlamaktan geçmektedir."

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda sunumlar başladı.