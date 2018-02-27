Bocce aday hakem kursu Mersin’de yapıldı

24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Toroslar Bocce Tesisinde gerçekleştirilen, İl geneli 32 aday hakemin katılımı ile yapılan kursu, bocce milli hakemi Semih Balcıoğlu tarafından verildi. Bocce müsabakalarında hakem açığını gidermek amacı ile gerçekleştirilen kursun ilk gününde kursiyerlere bocce oyun kuralları, bocce sporu ve temel hakemlik eğitimleri verildi. İkinci günde ise uygulamalı teorik ve sinevizyonla eğitim verildi.

Kursun sonunda kursiyerleri ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu tarafından düzenlenen kursa ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutlu oldukları söyledi. Akyar, "Başta Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürüm Şaban Güneş, kurumum ve şahsım adına tüm katılımcılara bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. 24-25 Şubat tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilen kurs için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince sizlerin yanınızda olduk÷ Türkiye’nin sayılı bocce tesisleri arasında yer alan Toroslar Bocce Tesisimizde İl Temsilcimiz ve tesis amirimizle birlikte eğitim süreci boyunca sizlerin yayındayız. Umarım aldığınız bu eğitimler sonucunda aday hakemlikle başladığınız bu yolda ulusal ve uluslararası hakemliğe kadar ilerlersiniz. Ben İl Müdürüm Şaban Güneş ve şahsım adına sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.