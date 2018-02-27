Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 13:50

Bocce aday hakem kursu Mersin’de yapıldı

Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu’nun (TBBDF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan ’bocce aday hakem kursu’ Mersin’de yapıldı.

Bocce aday hakem kursu Mersin’de yapıldı

27 Şubat 2018 13:50


24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Toroslar Bocce Tesisinde gerçekleştirilen, İl geneli 32 aday hakemin katılımı ile yapılan kursu, bocce milli hakemi Semih Balcıoğlu tarafından verildi. Bocce müsabakalarında hakem açığını gidermek amacı ile gerçekleştirilen kursun ilk gününde kursiyerlere bocce oyun kuralları, bocce sporu ve temel hakemlik eğitimleri verildi. İkinci günde ise uygulamalı teorik ve sinevizyonla eğitim verildi.


Kursun sonunda kursiyerleri ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu tarafından düzenlenen kursa ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutlu oldukları söyledi. Akyar, "Başta Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürüm Şaban Güneş, kurumum ve şahsım adına tüm katılımcılara bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. 24-25 Şubat tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilen kurs için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince sizlerin yanınızda olduk÷ Türkiye’nin sayılı bocce tesisleri arasında yer alan Toroslar Bocce Tesisimizde İl Temsilcimiz ve tesis amirimizle birlikte eğitim süreci boyunca sizlerin yayındayız. Umarım aldığınız bu eğitimler sonucunda aday hakemlikle başladığınız bu yolda ulusal ve uluslararası hakemliğe kadar ilerlersiniz. Ben İl Müdürüm Şaban Güneş ve şahsım adına sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç