Bodrum katında çalışan bayan sporcular Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Antrenör Bülent Öpöz, "Bu bodrum katından birçok şampiyon çıktı. İnanıyorum ki Avrupa Şampiyonası’na katılan kızlarımız Mersin’e madalyalarla dönecek" dedi.

Kulüp olarak Mersin’de faaliyet gösterdiklerini ve 2008 yılından itibaren bir apartmanın bodrum katında boks sporunu öğretmeye çalıştıklarını kaydeden Öpöz, genç erkek, genç bayan ve minik sporcular yetiştirdiklerini belirtti. Boks sporunun dışında gençlere, davranışlarından duruşlarına dininde ahlaki bilgisine kadar birçok konuda da eğitim verdiklerini ifade eden Öpöz, "Biz kulüp olarak bu bodrum katından birçok şampiyon çıkardık. Aldığımız bu başarılarda en büyük pay sahiplerinden biri de aileler. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz şampiyonlar çıkartmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Madalya ile döneceklerine inanıyorum"

Önlerinde ekim ayında Rusya’da yapılacak olan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası olduğunu ve Mersin’i de 3 bayan sporcunun temsil edeceğini vurgulayan Öpöz, "Mersin’deki kızlarımız boks sporunda zirve yaptılar. Önce Türkiye Şampiyonası’nda derece aldılar, şimdi de milli takımı temsil edecekler. Ben Mersin’e altın madalyalarla döneceklerine inanıyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. En büyük hedefimiz ise 2020 Olimpiyatları’nda altın madalya getirecek sporcular yetiştirmek" şeklinde konuştu.

"Kadınların da erkekler gibi boks yapabileceğini kanıtladım"

3 yıldır boks sporuyla uğraşan Beyza Durgun ise boks sporuna merakı olduğu için başladığını belirterek, "Bayanlar boks yaptığında çok eleştiri alıyor. Ben de aldım bu eleştirilerden. Mesela, ’bayansın erkek sporu yapamazsın ne işin var’ gibi şeyler diyorlar. Ben kimseyi dinlemedim. İspat etmek için spora devam ettim. Aldığım başarılarla bayanların da erkekler gibi bu sporu yapabileceğini herkese gösterdim. Şimdi Milli Takımı temsil edeceğim. Hedefim de altın madalya. Ben bütün bayanlara tavsiye ederim. Hem spor hem de kendilerini rahatça koruyabilirler" diye konuştu.