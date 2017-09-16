Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kızkalesi’nde meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, iddiaya göre yaşlı adamı denizden sahile çıkardı. Yaşlı adamın solunumunun durduğunu ve kalp atışlarının olmadığını fark eden vatandaşlar, 112’yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 70 yaşındaki Necati Uçar’a hemen müdahalede bulunarak kalp masajı ve solunum desteğinde bulundu. Müdahale hastaneye varıncaya kadar da sürdürüldü. Solunumu ve kalbi durmuş halde Erdemli Devlet Hastanesine getirilen Necati Uçar’a hastane sağlık ekibi de ısrarla müdahaleyi sürdürdü. Müdahaleye karşılık veren hastanın kalbi zaman zaman dursa da yaklaşık 45 dakika süren müdahale sonunda kalp ritmi normale döndürüldü. Tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabaha karşı kalbi yeniden duran Uçar, verdiği yaşam mücadelesini 3’üncü gününde kaybetti.

Necati Uçar’ın tatil için Osmaniye’den Erdemli’ye geldiği ve bir otelde kaldığı öğrenildi. Yaşlı adamın boğulduğu söylenen sahilde incelemelerde bulunulmasının ardından savcılık cenazeyi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.