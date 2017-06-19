Böğürtlen hasadı başladı

İlçede çiftçinin gelirini arttırmak amacıyla alternatif ürün olarak değerlendirilen böğürtlende ilk hasat yapılmaya başlandı. Hasat edilen böğürtlen ise Ankara, İstanbul gibi illere gönderiliyor.

Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Güngör, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, açık alanda ilk böğürtlen hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güngör, şu anda fiyatların kalitesine göre 2,5 ila 3 lira arasında olduğunu, bu yıl 130 dönüm alanda üretimi yapılan böğürtlenden yaklaşık 350 ton rekolte elde edilmesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye’de ilk böğürtlen hasadının Silifke’de yapıldığını belirten Güngör, "Böğürtlen ilçede çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor. Böğürtlenler bu sene hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun ederken, Ağustos ayı sonuna kadar sürecek hasat dolayısıyla da istihdama katkı sağlıyor" dedi.

Güngör, böğürtleni ilk defa 2002 yılında Antalya’dan getirdiği fidelerle 5 dönümlük bir arazide üretmeye başladıklarını belirterek, “Böğürtleni ilk ektiğimde birçok üretici bu ürün burada tutmaz demişlerdi. Ancak çileğe alternatif ürün olarak getirdiğimiz bu ürün ilçede zaman içerisinde rağbet görmeye başlayıp üretim alanı da arttı” diye konuştu.

Böğürtlenin üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilen bir ürün olduğunu belirten Güngör, “Böğürtlen ilçenin iklimine iyi şekilde adaptasyon sağladı. Yüksek verimi ise üreticinin yüzünü güldürüyor. Taze tüketiminin yanında reçel, marmelat, pasta, şarap ve kozmetik ürünler gibi çok çeşitli alanlarda kullanımı ise üreticileri böğürtlene yönlendiriyor” dedi.