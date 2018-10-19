Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda, çelenk koyma töreni düzenlendi.

Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bolat, bugünün Başbakanlık Genelgesiyle kutlanmaya başlandığını belirterek, "Ancak bu kutlamanın, bugünün ortaya çıkmasının başı Cumhurbaşkanımızdır. Bize bugünü hediye etti. Tabi muhtar arkadaşlarımıza bir gün yetmez. Gerçekten zor şartlarda görev yapan arkadaşlarımız var. Bütün muhtarlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

Bolat, köy ya da mahallede idarenin başı olan muhtarların seçimlerinde partilerin bir rolü olmadığını söyledi. Bolat, köy ve mahallelerde devletin temsilcisi konumunda olan muhtarların, sorumlu oldukları görevlerle köy ya da mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmek, sorumlu oldukları yerleşim biriminin eksiklerinin giderilmesi için devlet kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmakla yükümlü olduklarını belirtti. Türkiye'de yaklaşık 17 bin mahalle, 36 bin köy olmak üzere toplam 53 bin muhtar olduğunu ifade eden Bolat, “Muhtar, vatandaşın devletle buluşmasında en önemli kapıdır. Halkın sorun ve şikayetlerinin çözüm ve önerilerini devlet kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ileten ve halkı adına bunu takip eden, bulunduğu yöreyi temsil eden bir makamdır. Muhtar, demokrasimizin vazgeçilmez bir neferidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlar Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi.