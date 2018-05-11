Serginin açılışına Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, yıl boyunca çeşitli dallarda 134 kurs açtıklarını, bu kurslarda 828’i erkek, bin 474’ü kadın olmak üzere 2 bin 302 kursiyerin yararlandığını söyledi.

Kaymakam Taşdan ise el emeği göz nuru dökülerek ortaya çıkan eserlerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu, kursiyer ve öğretmenleri kutladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından tekvando ve müzik gösterisi yapıldı. Kaymakam Taşdan, tarafından okuma yazma kurslarına katılanlara sertifikalarının verilmesinin ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Taşdan ve protokol üyeleri, kursiyerlerin yaptığı eserlere tek tek bakarak, hakkında bilgi aldı.