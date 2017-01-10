Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ergün, Bayburt’a atandı

Mersin’in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü İsrafil Ergün, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

Bozyazı’da 2014 tarihinden bu yana İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten İsrafil Ergün’ün geçtiğimiz günlerde yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesinin ardından tayininin Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü emrine çıktığı öğrenildi. Göreve başladığı günden itibaren vatandaşla kurduğu sıcak diyalog sonucu Bozyazılıların sevgisini kazanan Ergün’ün tayinin çıkması ise ilçede üzüntüye neden oldu. Bozyazı’dan ayrılan Ergün, görev yaptığı süre içerisinde kendisine yakın ilgi gösteren ve çalışmalarına destek veren Bozyazılılara teşekkür etti.

Diğer yandan Anamur İlçe Emniyet Müdürü Ercan Yılmaz’ın Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini, yeni atama yapılıncaya kadar vekaleten yürüteceği bildirildi.