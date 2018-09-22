Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı görevine başladı

Binbaşı Savaş Cingöz’ün Anamur İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Özer Dinçer görevine başladı.
Binbaşı Savaş Cingöz'ün Anamur İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Özer Dinçer görevine başladı.
Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Dinçer'i ziyarete ederek yeni görevinde başarı diledi. Kaymakam Taşdan'ı komutanlık odasında ağırlayan Dinçer, çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.