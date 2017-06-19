Bozyazı Milli Eğitim müdürlüğüne Mustafa Sezgin atandı

Sezgin görevine başladı.

Uzun süredir vekaleten yürütülen Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanarak görevine başlayan Sezgin, yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim alanında Bozyazı’da iyi örnekler olduğunu, ancak bu çıtayı en yüksek seviyeye çıkarmak zorunda olduklarını söyledi. Bunun için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Sezgin, “Oturan, bekleyen ne idareci ne de öğretmen istiyoruz” diyen Sezgin, “Herkes bizimle beraber çalışacak. Bizimle beraber çalışmayanın bizimle işi yok. Bizim hedefimiz burada eğitimi en üst seviyeye çıkartmak. Bunu da başaracağız” dedi.

Bozyazı’da göreve başladığından itibaren, okullara ziyaretler gerçekleştirerek idareci ve öğretmenlerle tanıştığını, bu yılın değerlendirmesini yaptıklarını, gelecek yıl için de beklentilerini saptadıklarını belirten Sezgin, “Öğrencilerin başarısını okul, aile, öğretmen ve idare ile beraber daha üst seviyeye nasıl çıkarırız, bunların planlamalarını yapıyoruz. Okullarımızın biraz bakımlara ihtiyacı var. Yeni okul ihtiyacı var. Eğitim ile ilgili yine kurs merkezleri açacağız” diye konuştu.

Bozyazı’dan birçok öğrencinin Anamur’a gitmesinin önüne geçmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını da dile getiren Sezgin, veli ve öğrencilerle görüşeceklerini, Bozyazı’daki eğitim kurumlarında okumaları yönünde ikna çalışması yapacaklarını ifade etti.