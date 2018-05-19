Bozyazı’da 19 Mayıs coşkusu

yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkan Vekili Tarık Toklu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Hakan Acı, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Acı, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli olaylardan birinin Atatürk ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşını başlatmaları olduğunu söyledi. 19 Mayıs’ın Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu ifade eden Acı, "Atatürk milli mücadele sırasında ülkeyi geleceğe taşıyacak olanların genç fikirlerin olduğunu görmesi ve Kurtuluş Savaşı’nda 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir. Bir ülke için gençler çok önemlidir. Gençler gelecektir, gençler yeniliktir. Gençlik ilerlemedir, harekettir ve umuttur. Ülkemizin tüm dünya için coğrafik ve jeopolitik önemi yadsınamaz bir gerçektir. Konumumuz nedeniyle karşılaştığımız sıkıntıları çözerken, tarihimizden ilham alıp hep birlikte hareket ederek çalışmalı ve azimle ülkemizi hedeflerine ulaştırmaya çalışmalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabı okundu. Ardından tören, Bozyazı Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin yöresel folklor gösterisi ve gençler tarafından yapılan kick boks ile tekvando gösterileriyle son buldu.