Bozyazı’da ’2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenlik Toplantısı’ yapıldı

Bozyazı Öğretmenevi’nde Kaymakam Hayatı Taşdan’ın başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Baran, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hakan Acı, belediye görevlileri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve muhtarlar katıldı. Toplantıda ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, slayt gösteri eşliğinde katılımcıları Bozyazı’daki okulların son durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Sezgin, tüm okulların 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için devletin her türlü imkanının seferber edildiğini söyledi.

Kaymakam Hayatı Taşdan ise eğitimin önemine vurgu yaparak, toplantıya katılan katılımcılarının istek ve önerilerinin ise kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Taşdan, “Genel olarak ilçemizdeki eğitim öğretimde yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş durumda. Bundan sonra okullarımızdaki eğitimin kalitesini nasıl artırırız yönünde çalışmalar yapacağız. Çocuklarımıza ise okulu sevdirmek, okullu yapmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Bu konuda da okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, muhtarlar ve veliler ile işbirliği yaparak, çocuklarımızın okula kazındırılması için çalışmalar yapılacağız. Bu toplantılarda sizlerin söyleyecekleri bizler için çok önemli” dedi.

Güvenlik birimlerinin okul çevresinde gerekli önlem ve tedbirleri aldığını, almaya devam edeceğini, okul yöneticilerinin ise güvenlik birimleri ile koordine içerisinde olmalarını isteyen Taşdan, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü kötülükten, beladan korumak için ne gerekiyorsa yapılacak. Kimse endişe etmesin. Okul çevresinde ve servislerde her türlü önlem alınacaktır. Ancak sadece güvenlik önlemleri yeterli olmayabilir. Bu nedenle herkese görev düşmektedir. Okul çevresindeki şüpheli şahısları, araçları ve uygunsuz mekanlar ile öğrenci servislerindeki olumsuzlukları çekinmeden mutlaka güvenlik güçlerine bildirin” diye konuştu.

Taşdan, milli ve manevi değerleri bilen dünya çapında insanlar yetiştirmek için öğretmenlere de çok büyük görevler düştüğünü, öğretmenlerin geçmişte olduğu gibi fedakarca bundan sonrada gayret göstereceklerine inandığını belirterek, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.