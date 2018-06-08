Bozyazı’da 5 bin 780 öğrenci karne aldı

Tekeli İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen karne töreninde konuşan Bozyazı ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 5 bin 780 öğrencinin karne aldığını belirterek, "353 derslikte 400 öğretmenimiz ile bu öğrencilerimizi geleceğe hazırladık. Eğitim- öğretimin Bozyazı’da daha ileri gitmesi için kaymakamımız önderliğinde çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah önümüzdeki yılda eğitim-öğretim de çok başarılı bir Bozyazı’yı hep beraber göreceğiz. Bir üst sınıfa geçen öğrencilerimize bundan sonraki eğitim öğretimlerinde başarılar diliyorum. Güzel bir tatil geçirip bol bol kitap okumalarını öneriyorum” dedi.

Uzun ve meşakkatli bir yılının sonunda öğrencilerle, öğretmenlerle, ailelerle beraber bir karne heyecanı, bir tatil heyecanı yaşadıklarını ifade eden Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, “Ne mutlu ki ilçemiz olarak eğitim-öğretim yılını kazasız belasız sıkıntısız, belki çok istediğimiz gibi değil ama istediğimize yakın bir durumda tamamlamış olduk. Bu vesileyle bu hizmeti yürüten başta Milli Eğitim Müdürü ve ekibine, öğretmenlerimiz ile okul müdürlerimize ve çalışanları olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarına okullarıyla beraber, öğretmenleriyle beraber yardımcı olan velilerimizi de ayrıca kutlamak istiyorum. Şunun bilinmesi çok önemli. Bizler herhangi bir düzenleme yaparken bunu bireysel veya birkaç kişi için değil bütün ilçemiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz toplumumuz için öngörerek yapıyoruz. Dolayısıyla belli bir süzgeçten geçirildikten sonra gerekli olduğuna inanıyoruz yapıyoruz. Şu ana kadar gelinen noktada birkaç ufak pürüzlü nokta haricinde istediğimiz gibi ilerledik. İnanıyorum ki eksik kalan noktalarımızda önümüzdeki yılda tamamlanacaktır. İlçe merkezimize yapılacak olan iki okul ve pansiyonlarla birlikte önümüzdeki yıllardan itibaren Bozyazı’nın uzun vadede yani bir jenerasyonluk eğitim öğretim kapasitesini sorunsuz hale getirmiş olacağız inşallah" diye konuştu.

Eğitim kalitesinin artırılması için örnek çalışmaların takip edilerek ilçeye, Türkiye’ye taşınması için eğitimcilere ve öğretmenlere büyük görevler düştüğünü söyleyen Taşdan, "Velilerimizden de istirhamımız mutlaka çocuklarımızı takip ediyoruz ama biraz daha öğretmenlerimizle okullarımızla bu işin profesyonelleri ile diyalogo artırarak devam takip etmek, yardım almak çocuklarınızı iyi yönlendirebilmek iyi motife edebilmek için önemli. Şimdi yaz aylarında tatile giriyoruz. Mutlaka dinlenmeleri gerekir çocuklarımızın. Bunun yanında mutlaka sosyal faaliyetlere katılmalarını da sağlamak gerekiyor. Sportif ve zihinsel aktivetilere katılmaları çok önemli. Yabancı dillerini geliştirmeleri, okul dışında farklı yayınlar, kitapları, dergileri takip etmeleri çok önemli bunları veliler olarak bizlerin takip etmesi gerekir. Önümüzde 3 aylık bir dönem var. Çocuklarımız dinlenirken bu eksikliklerini bu taraflarını bizlerin veliler olarak güçlendirmesi lazım. Taki bir sonraki eğitim öğretim yılına kadar, öğretmenlerine teslim edinceye kadar. Onları daha da gelişmiş olarak bir sonraki sürece katabilelim. Öğrencilerimize önümüzdeki tatil döneminde huzurlu sağlıklı mutlu neşe içinde bir tatil diliyoruz. Öğretmelerimize de aynı şekilde. İnşallah bütün ülkemizde olduğu ilçemizde de sağlıklı huzurlu bir tatil dönemi geçiririz. Bir sonraki eğitim öğretim yılına daha şevkle daha istekli bir şekilde hazırlanmış oluruz. Çocuklarımızın başarılarını mutlaka kutlayalım. Eksik olan taraflarını mutlaka destekleyelim. Onları geleceğe hep birlikte hazırlayalım. Çünkü bugün bizler varız, yarın onlar olacak. Dolayısıyla geleceğimizi onların avuçlarına bırakacağız. İnanıyorum ki bu çocuklarımız, gelecek nesillerimiz bizden daha iyi temsil edecekler, bizden daha iyi ileriye götürecekler ülkemizi. Dolayısıyla çocuklarımızın yetişmesinde her türlü katkıyı hep birlikte beraber sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerin karnelerini dağıttı.