Bozyazı'da aile hekimlerine 'kronik hastalıkların izlenimi' eğitimi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, aile hekimlerine yönelik, 'kronik hastalıkların izlemi' eğitim semineri verildi.

Bozyazı'da bir otelin toplantı salonunda iki etap halinde düzenlenen eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemine vurgu yaptı.

Eğitim çalışmasının hekimlerin kronik hastalıkların izlenmesindeki yenilikler hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirten Dr. Bülent Demir, "Kalp damar hastalığı (KVH), çocukluk yaşlarında başlayıp ilerleyici ve yaygın organ tutumu olan bir hastalıktır ve günümüzde mortalite ve morbiditenin en önemli sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarına neden olan risk faktörlerinin yönetimi, bu hastalıklardan korunma ve tedaviler için önem arz etmektedir. Erken başlayan bu sürecin oluşturduğu riskin değerlendirilmesi korunma ve tedavi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, çeşitli risk hesaplama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler temelde aterosklerotik risk faktörlerinin değerlendirilmesine dayanır" ifadelerini kullandı.

"Kardiyovasküler hastalıklar ölümlerin birinci nedeni"

Kardiyovasküler Hastalıkların (KVH) dünya genelinde ölümlerin birinci nedeni olduğunu kaydeden Demir, "Bulaşıcı hastalıklardan ölümler ve anne çocuk ölümleri, alınan tedbirlerle giderek azalmaktayken, sigara ve alkol kullanımı, yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlığı, obezite, hareketsiz yaşam, yüksek kan basıncı, yüksek kan yağları ve diyabet gibi risk faktörlerinden kaynaklanan KVH, ölüm nedenleri arasında önemini korumaktadır. Yaşam tarzını ilgilendiren bu davranışsal risk faktörleri koroner damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarının yüzde 80'inden sorumlu olduğu bilinmektedir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Dr. Bülent Demir tarafından Bozyazı, Anamur ve Aydıncık ilçelerinde görev yapan aile hekimlerine dönüşümlü olarak iki turlu eğitim seminerine geçildi.