Bozyazı'da 'aile ve diyabet' temalı etkinlik düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'aile ve diyabet' temalı etkinlik düzenlendi.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan sağlık ekibi, Hükümet Konağı bahçesinde konuşlandırılan sağlıklı yaşam aracında stant açarak, kurum amirleri, çalışanlar ve vatandaşların boy, kilo, tansiyon ve şeker ölçümü yaparak, broşürler dağıttı. Etkinlikle ilgili konuşan Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, boy, kilo,tansiyon ve şeker ölçümleri yapılanlardan ölçüm sonuçları problemli olan vatandaşların aile hekimlerine yönlendirildiğini, hareketsiz yaşam tarzının, yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlığının, stresli yaşam şartlarının, sigara ve alkol kullanımının, obezite, 40 yaş ve üzeri olunmasının ,ailede şeker hastalığının bulunmasının, şekeri tetikleyen hastalıkların hipertansiyon, kolesterol, trigliserit ve buna benzer diğer belirtilerin bulunmasının diyabet hastalığına zemin hazırladığını söyledi. Acı, "Vatandaşlarımızda sabah aç karnına yapılan ölçümde şekerin 126 miligram veya günün herhangi bir saatinde yapılan şeker ölçümünde şeker seviyesinin 200 miligram üzerinde çıkması ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, ciltte kuruluk ve aşırı kaşıntı, çok yemek yeme, çok su içme, ani kilo kaybı, mide bulantısı, tekrarlayan enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları ve görme bulanıklığı şikayetlerinden bir kaçı mevcutsa hemen aile hekimine başvurmaları önemle gerekmekte. Diyabet hastaları mutlaka diyetine uymalı, ilaçlarını doktorun önerdiği şekilde kullanmalı ve her gün 30 ile 45 dakika düzenli fiziksel aktivite yapmaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” dedi.

Toplumda her geçen gün obeziteye bağlı sağlık problemlerinin, iş gücü kaybının ve sağlık harcamalarının arttığını belirten Acı, “Farkındalığımızı arttırarak,koruyucu sağlık tedbirleri alarak bu ve bunun gibi kronik hastalıkları önleyebileceğimizi veya hastalıklara bağlı oluşabilecek sağlık problemlerini öteleyebileceğimizi ifade etmek isterim. Tüm vatandaşlarımız diyabet, KOAH, kanserler,böbrek hastalıkları,kalp-damar hastalıkları ve benzeri kronik hastalıklardan korunmak adına yeterli ve dengeli beslenmeli,düzenli fiziksel aktivite yapmalı,sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı,düzenli sağlık kontrolleri yaptırmalı ve stresle baş etme yöntemlerini öğrenmelidir” diye konuştu.

Sağlığın korunmasının temel şartlarından birisinin de ağız ve diş sağlığımızı korumaktan geçtiğini ifade eden Acı, “Bir çok hastalığın ağız ve diş sağlığına gereken özenin gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır. Önemsenmeyen bir diş çürüğünün böbrek, beyin, göz, akciğer ve kalp damar hastalıklarına, romatizmaya ve buna benzer bir çok hastalığa neden olmakta. Ağız ve diş sağlığımızın yerinde olması için her gün en az 2 mümkünse 3 defa dişlerimizi fırçalamalıyız. 3 ayda bir diş fırçaları değiştirilmeli, 6 ayda bir diş hekimine muayene olunmalı ve beslenmemize dikkat etmeli, abur cubur ve hazır gıda tüketilmemeli, dişlerimizle asla kabuklu yemişler kırılmamalı” şeklinde konuştu.

Vatandaşları ilaç kullanımı konusunda da uyaran Acı, doktorun önermediği hiçbir ilacın kullanılmaması gerektiğini, doktorun belirttiği dozda, saatte ve miktarda kullanılması gerektiğini, ilaç kullanımı sırasında ,farklı şikayetlerin oluşmasında ise mutlaka doktor ile iletişime geçilmesini, evde güvenlik açısından ilaçların çocukların ulaşamayacağı yerlerde nemsiz, ışık almayan yüksek bir dolap içinde saklaması gerektiğini,tüm vatandaşlarımızın kendi sağlıklarını koruma adına duyarlı olmaya davet ettiğini ve hareketli, sağlıklı bir yaşam dileğinde bulunduğunu kaydetti.