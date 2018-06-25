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25 Haziran 2018 14:14

Bozyazı’da AK Parti’nin zaferi coşkuyla kutlandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin seçim zaferi yüzlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı.

Bozyazı’da AK Parti’nin zaferi coşkuyla kutlandı

25 Haziran 2018 14:14


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin sonuçları Bozyazı ilçesini bayram yerine çevirdi. Resmi olmayan sonuçlara göre sandıklardan AK Parti’nin ve Cumhur İttifakının zaferle ayrılmasının ardından vatandaşlar, AK Parti Bozyazı ilçe binası önünde toplandı. Kalabalık, bayraklar ve müzikler eşliğinde havai fişek gösterileri ile seçim zaferini kutladılar.



"Erdoğan ve AK Parti güven tazeledi"


AK Parti Bozyazı ilçe Başkanı Kerim Ataş, emeği geçen herkese teşekkür ederek, yapılan seçimde halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye olan güvenini tazeleyerek, yola devam dediğini söyledi. Halkın hizmete devam dediğini aktaran Ataş, yaklaşık 2 aydır sürdürülen seçim çalışmalarında Bozyazı’da girmedik hane, ocak bırakmadıklarını kaydetti. Ataş, "Teşkilatımızla tüm vaktimizi, tüm heyecanımızı bu seçim sürecine harcadık. Cumhur İttifakını, 2023 hedeflerimizi ve 2071 hedeflerimizi canı gönülden anlattık. Şimdi tüm bu çalışmalarımızın sonucunda yüce milletimizin teveccühünü alarak Bozyazı’da ve Türkiye’de birinci parti olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Öte yandan, AK Parti İlçe binası önündeki seçim kutlamalarına MHP’lilerde parti bayrakları ile katılarak destek verdi.




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