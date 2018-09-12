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Bozyazı'da Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplandı

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, gençlerin uyuşturucuya bulaşmasının önlenmesi noktasında, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ailelere de büyük görevler düştüğünü söyledi.


Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan başkanlığında yapıldı. Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Taşdan tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı.


Uyuşturucu maddelerin hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir sorun olduğunu belirten Taşdan, “İlçemizde gençlerimizi, insanlarımızı bağımlılık yapıcı maddelerden, uyuşturucudan uzak tutabilmek için kolluk kuvvetlerimiz vasıtasıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Ancak mücadeleyi sadece kolluk kuvvetleri ile yapmak doğru olmaz. Önemli olan gençlerimizi bağımlılık yapıcı maddelere hiç bulaşmadan önlemek ve koruyucu tedbirler almaktır. Burada anne, baba ve öğretmenlere büyük görevler düşerken, onların yardımları olmadan etkin mücadelenin gerçekleştirilemeyeceği bilinmelidir" dedi.


İlçede ilk, orta ve lise olmak üzere toplam 5 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü ifade eden Taşdan, “Yeni başlayacak eğitim ve öğretim yılında başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm halkımızı bilinçlendirmek ve bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durması için eğitim ve sosyal etkinlikleri koordineli bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Özellikle uyuşturucuya yeni başlayanların nasıl belirleneceği konusunda anne, baba ve öğretmenlerimize uzmanları tarafından eğitim verilmesi için gerekenin yapılması için ilgili birimlerle temas sağlamalıyız. Çünkü bu çok önemli. Başlangıç aşamasında tespiti yapılırsa önlem daha kolay alınır” diye konuştu.


Bağımlılık yapıcı maddeler ve mücadelede strateji belirlenmesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan eylem planı hakkında kurul üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.


Toplantıya Kaymakam Hayatı Taşdan'ın yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Özer Dinçer, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Hakan Acı ve kurul üyesi olan kamu kurum amirleri katıldı.

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