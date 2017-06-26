Bozyazı’da bayramlaşma

Bozyazı Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmada konuşan Kaymakam Taşdan, maddi ve manevi pek çok rahmeti ve bereketi içinde barındıran Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramını kutlamanın sevincini, mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bayramlar, dostluğun, kardeşliğin öne çıktığı sevinçlerin, mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerdir. Böylesi günler, her türlü insani ve ahlaki değerlerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından fırsatlar sunan, sosyal dayanışmanın en üst düzeye çıktığı zamanlardır. Taşdan, “Bizler, en zor günlerimizde dahi dayanışma içinde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem olarak kabul eden bir toplumuz.Toplumsal hoşgörünün ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da sağlamlaştığı nice bayramlara milletçe birlik ve huzur içinde kavuşmayı Allah’tan diliyor, Ramazan Bayramının, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirmesini, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Taşdan, kamu kurum ve kuruluşları amirleri ile vatandaşlarla bayramlaştı. Taştan buradaki bayramlaşmadan sonra ilçede bulunan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşmaya Belediye Başkanı Mehmet Ballı, Anamur İlçe Jandarma Komutanı ve Bozyazı İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Serdar Cangökçe, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Celalettin Muz, CHP İlçe Başkanı Nevzat Turgay, MHP İlçe Başkanı Turhan Tuna, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve daire müdürleri katıldı.