Bozyazı’da cankurtaran kursu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Altın Cankurtaran Eğitmenleri Cemal Tarık Oral ve Muhittin Erdönmez tarafından verilen cankurtaran kursuna 23 kursiyer katıldı. Eğitmenler tarafından Derya Sitesi yüzme havuzunda, denizde ve havuzda alınması gerekli önlemler, boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılması, karaya çıkarılması, ilk müdahalenin yapılması ve boğulma olaylarında yapılması gerekenler kursiyerlere pratik olarak gösterilip uygulaması yaptırıldı.

Halk eğitim merkezi dersliklerinde ise kursiyerlere ilk yardım eğitimi verildi. Deniz, havuz, gölet ve su parklarında güvenliği sağlama ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitim alan 23 kursiyerin, kursu başarı ile tamamladığını ve ‘bronz cankurtaran’ kimliğini almaya hak kazandığını ifade eden eğitmen Cemal Tarık Oral, “Kursu başarı ile tamamlayan arkadaşlarımız hem yeni bir meslek edinmiş oldular hem de Bozyazı’nın büyük bir ihtiyacını gidermiş oldular. İnşallah verdiğimiz eğitimle arkadaşlarımız boğulma olaylarına karşı gerekli önlemleri alır ve Bozyazı’da boğulma hadiseleri gerçekleşmez” dedi.

Bronz cankurtaran kimliği almaya hak kazanan kursiyerlerde, kendilerini yeni bir meslek ile iş imkanına kavuşturan ve kursun açılmasında öncülük edenler ile kurs eğitmenlerine teşekkür ettiler.