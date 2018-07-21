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21 Temmuz 2018 13:34

Bozyazı’da cankurtaran kursu

Bozyazı Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polis Amirliği tarafından deniz, gölet ve havuzlarda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla ‘cankurtaran kursu’ açıldı.

Bozyazı’da cankurtaran kursu

21 Temmuz 2018 13:34


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Altın Cankurtaran Eğitmenleri Cemal Tarık Oral ve Muhittin Erdönmez tarafından verilen cankurtaran kursuna 23 kursiyer katıldı. Eğitmenler tarafından Derya Sitesi yüzme havuzunda, denizde ve havuzda alınması gerekli önlemler, boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılması, karaya çıkarılması, ilk müdahalenin yapılması ve boğulma olaylarında yapılması gerekenler kursiyerlere pratik olarak gösterilip uygulaması yaptırıldı.


Halk eğitim merkezi dersliklerinde ise kursiyerlere ilk yardım eğitimi verildi. Deniz, havuz, gölet ve su parklarında güvenliği sağlama ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitim alan 23 kursiyerin, kursu başarı ile tamamladığını ve ‘bronz cankurtaran’ kimliğini almaya hak kazandığını ifade eden eğitmen Cemal Tarık Oral, “Kursu başarı ile tamamlayan arkadaşlarımız hem yeni bir meslek edinmiş oldular hem de Bozyazı’nın büyük bir ihtiyacını gidermiş oldular. İnşallah verdiğimiz eğitimle arkadaşlarımız boğulma olaylarına karşı gerekli önlemleri alır ve Bozyazı’da boğulma hadiseleri gerçekleşmez” dedi.


Bronz cankurtaran kimliği almaya hak kazanan kursiyerlerde, kendilerini yeni bir meslek ile iş imkanına kavuşturan ve kursun açılmasında öncülük edenler ile kurs eğitmenlerine teşekkür ettiler.




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