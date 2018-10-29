Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Bozyazı'da Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkanı Mehmet Ballı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Taşdan ile Başkan Ballı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Burada konuşan Kaymakam Taşdan, Cumhuriyetin, tüm imkansızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseri olduğunu belirterek, "Milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya 95 yıl önce ilan etmiştir. Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın da göstergesi olmuştur. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.