Bozyazı’da emekli öğretmenlere vefa

Vefat eden öğretmenlerin de kabirleri ziyaret edildi.

Emekli öğretmenleri ziyaretinde Müdür Sezgin’e, Şube Müdürü Gazi Kırlangıç, bir grup öğretmen ve öğrenci eşlik etti. İlk olarak emekli öğretmenler Galip ve Aysel Atalay, Emin Yoraz, Yüksel Özcan ve Dursun Pancar’ı evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutlayan Milli Eğitim Müdürü Sezgin, görev yapan öğretmenlerin de bir gün emekli olacaklarını, bu nedenle emekli öğretmenleri unutmadıklarını, unutmayacaklarını söyledi. Emekli öğretmenlerin tecrübe ve bilgilerinden faydalanmak istediklerini belirten Sezgin, emekli öğretmenlerden görev yaptıkları okulları zaman zaman ziyaret etmelerini istedi. Sezgin, “Kapımın her zaman sizlere açık olduğunu unutmayın. Mutlaka gelin. Bizlere yol gösterici olun. Eğitim, öğretim ile ilgili öneri ve isteklerinizi ise her zaman dinlemeye hazırım. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Unutulduğunuzu ise hiçbir zaman aklınıza getirmeyin. Öğretmen hiçbir zaman unutulmaz” dedi.

Öğrenciler, ziyaretlerde duygusal anlar yaşayan emekli öğretmenlere çiçek vererek ellerini öperken, Müdür Sezgin ve beraberindeki heyete teşekkür eden emekli öğretmenler de “Ne kadar güzel bir meslek yaptığınızı asla unutmayın. Öğretmenlik parayla pulla ölçülecek bir meslek değildir” diyerek genç öğretmenlere de mesaj verdi.

Sezgin ve beraberindeki heyet daha sonra emekli edebiyat öğretmeni olan Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı’yı ziyaret etti. Heyeti makamında ağırlayan Başkan Ballı, öğretmenlik ile ilgili anılarını anlatarak, emekli öğretmen diye bir kavramın olmadığını, öğretmenin yaşamı boyunca öğretici olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, vefat eden öğretmen ve şehit kabirleri de ziyaret edilerek, kabirleri başında Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.