Bozyazı'da 'Gaziler Günü' kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkanı Mehmet Ballı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, kurum amirleri, gaziler ile aileleri, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende Kaymakam Taşdan ve Başkan Ballı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kıbrıs Gazisi Ali Şen yaptı. 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı özel bir kanunla Büyük Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına 'gazilik' unvanının verildiği günü anmak ve kutlamak için bir araya gelindiğini vurgulayan Şen, “Bu mutlu gün başta yüce milletimize ve onun bağrından çıkan kahraman gazilerimize kutlu olsun" dedi.

"Türkiye şehit kanlarıyla çizilen topraklar üzerine kuruldu"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, şehit kanlarıyla çizilen kutsal vatan toprakları üzerinde kurulduğunu belirten Şen, "Vatan sıradan bir toprak parçası değildir. Bizler için vatan, baştan sona fethedilmiş, elde etmek ve korumak için uğrunda asırlarca can verilmiş ve bağrına binlerce şehit gömülmüş kutsal yaşam alanıdır. Türk milleti için vatan, millet ve bayrak tüm değerlerin ötesinde bir anlam ifade eder. Onun içindir ki, milletimiz bu değerler için savaşa giderken bir an bile tereddüt etmemiştir ve etmez. Onun içindir ki, Türk insanı bu değerlerin korunması için can verirken, gözünü bile kırpmamıştır ve kırpmaz" ifadelerini kullandı.

"Aynı ruhu genç nesillere aktarmak zorundayız"

Her şeyden önce onların yaptıklarını unutmadan, aynı ruhu ve terbiyeyi genç nesillere vermek zorunda olduklarını ifade eden Şen, "Şehit kanları ile sulanmış bu aziz memleket üzerinde kenetlenmek, tek yumruk olmak, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, temel hedefimiz olacaktır. Bu hedeflere ulaştığımız zaman Şehitlerimize karşı borcumuzu ödemiş olacağız. ‘Ne mutlu Türküm diyene' hepinizi gazilerim adına hürmetle selamlarım" şeklinde konuştu.

Gaziler ile çekilen toplu resmin ardından tören sona erdi.