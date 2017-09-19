Bozyazı’da Gaziler Günü törenle kutlandı

Atatürk’e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 96’ıncı yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda saat 9.00’da başladı. Törene, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkanı Mehmet Ballı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa, ilçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire amirleri, gaziler, aileleri ile şehit yakınları katıldı. Törende Kaymakam Taşdan ve Başkan Ballı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Kıbrıs Gazisi Ali Şen, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olamayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu’da, Kore’de, Kıbrıs’ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde bir çok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Öyle ki, milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.