Bozyazı'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gürsel Kavun Caddesi üzerinde yapımı devam eden 4 katlı binanın inşaatında çalışan Hacı Beytimur (34), kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek inşaatın son katından asansör boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Beytimur, daha sonra Anamur Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Beytimur'un sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.