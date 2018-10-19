Bozyazı'da muhtarlar günü kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Bozyazı muhtarları adına Tekeli Mahallesi Muhtarı Süleyman Fidan, tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Fidan, "Muhtarlık geleneği ülkemizde en köklü kurumlardan biridir" dedi.

Türkiye'de yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlığın resmi olarak 1829 yılında beri faaliyetini sürdürdüğünü belirten Fidan, "Bu kurumun önemini ulu önder Atatürk şu sözleri ile iyice pekiştirmiştir. ‘Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır' bu vesile ile kendisini minnet ve şükranla anıyorum. Ve diyorum ki muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin muhtarlar gününü kutlar, bize bu günü armağan eden devlet büyüklerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Atatürk Anıtı önünde çekilen toplu resmin ardından tören sona erdi.