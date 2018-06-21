Bozyazı Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıda, imar barışının kapsamını ve nasıl başvurulacağını konusunda muhtarlara bilgi verildi.

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanı Şehir Plancısı Akif Göksu, "İmar Barışını kısaca anlatacak olursak, 2017 öncesi imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış olan yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi ile vatandaşlarımızın mevcut sorunlarının çözülmesidir. Bu yasal düzenlemedeki hedef vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imar mevzuatına uygun olmayan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Vatandaşlarımıza, kendilerine ait veya ortak olarak kullandıkları yapılara e-devlet yoluyla başvuru yaparak kayıt altına alma imkanı tanınmıştır" dedi.

"31 Ekim’e kadar başvuru yapılabilecek"

Yapı kayıt belgesinin, elektrik, doğalgaz ve suyun bağlanması için istenilen yapı kullanma belgesine denk bir belge olduğunu belirten Göksu, "İmar barışından yararlanmak için 31 Ekim 2018 tarihine kadar sistem üzerinden başvurular yapılabilecek. 31 Aralık 2018 tarihine kadar da bedeli yatırılarak yapı kayıt belgesi alınacaktır. Yapı kayıt belgesinin bedeli ise konutlar için yapının bina inşaat bedeli ile yapının emlak bedelinin yüzde üçü, ticari alanlarda ise yüzde olarak düzenlenmiştir. Tapuda cins değişikliği veya kat mülkiyetine geçilmesi içinde aynı bedel yatırılarak kat mülkiyeti ve tapudaki cins değişikliği yapılır" ifadelerini kullandı.

"Yanlış beyan suç teşkil eder"

Vatandaşların yanlış beyanda bulunmamalarını, yanlış beyanda bulunanlar hakkında ise Cumhuriyet Savcılıkları tarafından işlem yapılabileceği uyarısında da bulunan Göksu, "Bilgileri tam ve doğru girin. Yanlış beyanda bulunursanız ve bu konuda bizlere bir şikayet gelirse durumu Cumhuriyet Savcılığına bildireceğimizi ve hakkınızda gerekli işlemin yapılacağını hatırlatmak isterim. Yıkım kararı çıkmış binalar içinde başvuru yapabilirsiniz. Seralar için de ayrı bir çalışma yapılmaktadır. Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün İnternet sitelerine giriş yaparak bilmediklerinizi öğrenebilirsiniz" şeklinde konuştu.