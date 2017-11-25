Bozyazı’da muz üreticilerinin sorunları ele alındı

Bozyazı Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Tarık Toklu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Bçvş. Güngör Ketboğa, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, muz paketleme tesisi sahipleri, zirai ilaç ve gübre bayileri ile muz üreticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Taşdan, muz üretimi ile ilgili sorunlar, ihtiyaçlar ve önerileri masaya yatıracaklarını söyledi. Taşdan, toplantıda dile getirilecek öneri ve isteklerin, bu alanda yapılacak çalışmalara olumlu katkı sağlayacağını belirtti. İlçede muz üretiminin yanı sıra şu anda çöpe giden muz kütüklerinden muz lifi üreterek, özellikle tekstilde kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Taşdan, “Bu konuda tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Projemizin finansmanı tam olarak sağlandığı zaman çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Buraya yatırımcı davet ederek, hazine arazilerinden yer göstererek burada bu işin fabrikasyona dönüşmesini sağlayabilirsek amacımıza ulaşmış oluruz. Hem istihdam sağlanmış olur hem de çöpe giden kıymetli ara maddenin ekonomiye kazandırılması söz konusu olur. Anamur ile birlikte düşündüğümüzde büyük bir potansiyel var; bunu da mutlaka ekonomiye kazandırmak lazım” dedi.

Toplantıda, Bozyazı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 52’sinin Anamur, yüzde 19’unun Bozyazı ve yüzde 29’unun Antalya tarafından karşılandığı bilgisi verildi. Bozyazı’da yıllık üretilen muz karşılığında ortalama 136 milyon lira para girişinin gerçekleştiği de kaydedildi.

Toplantıda söz alan muhtar, muz üreticisi ve muz paketleme tesisi sahipleri, yaşadıkları sorunları dile getirerek, beklentilerini ifade ederken, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ise muz pazarında üretici ile tüketici arasında açık bir fiyat aralığı olduğuna dikkat çekti. Gümüş, bunun aradaki yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirtti.