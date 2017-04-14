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14 Nisan 2017 16:36

Bozyazı’da öğrenci yurdu ve okul için yer bakılıyor

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçede yapılması planlanan öğrenci yurdu ve okul için hazine arazilerinde incelemelerde bulundu.

Bozyazı’da öğrenci yurdu ve okul için yer bakılıyor

14 Nisan 2017 16:36


İlçede uzun zamandır eksiliği hissedilen öğrenci yurt sorunun giderilmesi ve bir okul kazandırılması için çalışma başlatan Kaymakam Taşdan, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Bulut ve Mal Müdürlüğünde görevli memurlarla birlikte hazineye ait Kaledibi, Kötekler ve Tekmen mahallelerinde bulunan hazineye ait arazilerde incelemelerde bulundu. Eğitim-öğretimde her yönüyle çıtayı yükseltmek için çalışmalar yapacağını birçok toplantıda dile getirdiğini ve bu yönde çalışmalar yürüttüğünü belirten Taşdan, “Bozyazı’da göreve başladığım zaman birçok kesim tarafından dile getirilen ilçenin öğrenci yurduna ihtiyacı var söylemlerini dikkate aldım. Yaptığım inceleme sonucu gördüm ki hakikaten ihtiyaç var. Hazineye ait arazileri tespit ettik ve inceliyoruz. Uygun araziyi tespit ettiğimizde ilgili kurumlara bildireceğiz” dedi.


Bozyazı’da 5 teknik ve mesleki lise bulunduğunu, ilçeye okumak için başka il ve ilçelerden öğrencilerin geldiğini, Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yurt sorununu çözdüklerini, Tekmen Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Bozyazı Anadolu Lisesi ve Tekeli Kız Meslek Lisesi’nde okumak için ilçe dışından gelen öğrencilerin barınma sorunu ile karşılaştıklarını ifade eden Taşdan, “Tespitlerimizde öğrenciler ev kiralayarak geçici olarak barınma sorunlarını çözmekte. Evlatlarını okumaları için ilçemize gönderen anne ve babaların içlerinin rahat etmesi için kalıcı çözüm bulmak zorundayız. Öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda barınmalarını ve okumalarını sağlamak görevimiz. Ayrıca ilçemize yapılması planlanan yeni bir mesleki lise içinde yer tespit çalışmaları başlattık” diye konuştu.




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