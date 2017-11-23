Bozyazı’da öğretmenler hatıra ormanı oluşturdu

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, ’İlçede çalışan her öğretmen ve milli eğitim çalışanının bir dikili ağacı var’ sloganıyla 450 kişi adına birer fidan dikildi.

Tekmen Mahallesi Akdeniz mevkiinde yaklaşık 3 hektarlık alana İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Bozyazı Orman İşletme Müdür Vekili Nuri Bal, okul müdürleri, öğrenciler ve Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarının katılımı ile çam, kızıl çam, fıstık çamı ve selvi ağacı dikimi gerçekleştirildi.

’24 Kasım Öğretmenler Günü’ etkinlikleri kapsamında, ilçede görev yapan öğretmen ve milli eğitim çalışanları için böyle bir hatıra ormanı oluşturmak istediklerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, "İlçemizde görev yapan öğretmen ve personelimiz için 450 adet fidan dikiyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimiz için kalıcı bir şeyler yapalım dedik. Dikeceğimiz her fidana bir öğretmen ve çalışanımızın ismini vereceğiz. Sürekli bakımını sağlayarak kalıcı olmasını sağlayacağız. Fidan dikerek doğayı da ağaçlandırıyoruz, çocuklarımıza da ağaç sevgisini aşılamış oluyoruz. Bize tahsis edilen bu alanında yeşil alana dönüşmesine katkı sağlıyoruz. Oluşturduğumuz bu ormanın ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tüm öğretmenlerin ’Öğretmenler Günü’nü kutlayan Bozyazı Orman İşletme Müdür Vekili Nuri Bal, “Öğretmenlerimiz adına tahsis ettiğimiz alana fidan dikerek hem doğayı ağaçlandırıyoruz hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı özenle yetiştirerek geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından günün anısına tişört ve şapka dağıtıldı. Öğretmenler ve öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirerek, fidanlara can suyu verdi.