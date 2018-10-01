Bozyazı'da okul çevrelerinde emniyet tedbirleri alındı

Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, vatandaşlarla buluşma toplantısı gerçekleştirdi.

Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Canbirecik ve ilçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Aykut Cengiz, slayt eşliğinde sorumluluk alanlarında bulunan okullarda aldıkları önlem, tedbir ve çalışmaları anlattılar. Canbirecik, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte çocukların korunmasına yönelik 2 uygulama yapıldığını, yapılan uygulamalarda 13 okul çevresi, 2 park ve bahçe ve 19 iş yerinin kontrol edildiğini, yapılan kontrollerde her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığını söyledi. Sorumluluk alanlarında bulunan 15 hizmet binasında eğitim ve öğretim verilen 19 okul içerisinde 1. derece riskli olarak değerlendirilen okulların giriş çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresinde eğitim yılı boyunca ekiplerin görevlendirildiğini belirten Canbirecik, “Diğer okulların giriş çıkış saatlerinde ise ekiplerce ring halinde bulunularak okul önlerinde ve çevresinde gerekli tedbirler aldırılmıştır. Ayrıca 14 polis memurumuz okullarda görevlendirilmiştir. Öğretmenlerden, velilerden, öğrencilerden isteğimiz çevrelerinde gördükleri şüphe duyduğu yabancı şahısları, olumsuz görüntüleri anında okullarda görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla paylaşmaları” dedi.

Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşabilmeleri için öğrenci servislerine büyük önem verdiklerini, sık sık kontroller yapacaklarını, servis şoförlerinin mutlaka şartnameye uygun ve trafik kurallarına önem vermelerini vurgulayan Canbirecik, “Eylül ayı içerisinde 62 okul servisi aracı ekiplerimiz tarafından denetlendi. Bunların içerisinde 8 araca cezai işlem uygulandı. 2018 yılının ilk 8 ayında ise ilçemizde yapılan trafik uygulamalarında toplam 12 bin 577 araç kontrol edildi 752 araca 563 bin lira para cezası kesildi, 189 araç ise trafikten men edildi. Alkollü araç kullanan 75 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Bin 179 motosiklet kontrol edildi 314 tanesine 122 bin lira para cezası kesilirken, 90 motosiklet ise trafikten men edildi. İlçemizde tescilli araç ve motosiklet sayısı ise 10 bin 479, bunun 3 bin 244 tanesi motosiklet geriye kalan 7 bin 235 adeti ise otomobil ve çeşitli araçlar. Herkesi trafik kurallarına mutlaka uymaya, motosiklet kullananların ise mutlaka kask takmalarının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

Aykut Cengiz ise sorumluluk bölgelerinde 8 okul bulunduğunu, bu okulların çevresinde bulunan 2 park bahçe ile 12 iş yerinde gerekli denetimlerin yapıldığını ve her hangi bir suç unsuruna rastlanılmadığını, servis araçlarına yönelik yapılan kontrollerde ise 2 servis şoförüne fazla öğrenci taşıma ve servis aracı kurallarına göre dizayn ettirmemesi nedeni ile cezai işlem uygulandığını ifade etti. Cengiz, “Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim ve öğretim görmesi için sorumluluk alanımızdaki okulların çevresinde 2 devriye sürekli görev yapacaktır. Ayrıca 8 okulumuzda, 8 görevli sürekli görev yapacak. Anamur Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri ile birlikte geçen eğitim ve öğretim yılında yaptığımız gibi öğrencilerimize yönelik genel güvenlik ve trafik kuralları adı altında bu yılda eğitim vermeye devam edeceğiz. Bende buradan seslenmek istiyorum. Okul çevresinde tanımadığınız, şüpheli şahıs ve araç gördüğünüzde mutlaka okuldaki görevli arkadaşlarımıza veya bizlere bildiriniz” şeklinde konuştu.