Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 15:29

Bozyazı’da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Bozyazı’da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

09 Mayıs 2018 15:29


Bozyazı Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya konuşan İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, seçim güvenliği, alınacak tedbirler ve uyulması gereken konular hakkında slayt gösteri eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi.


Kaymakam Hayati Taşdan ise 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin Bozyazı’da huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması amacıyla seçim öncesi seçime katılan ve ilçede teşkilatları bulunan ilçe başkanları ile bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Taşdan, “Amacımız 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimlerde ilçemizde bizler kolluk güçlerimizle, bütün imkanlarımızla seçimin sağlıklı, huzurlu yapılması için gayret edeceğiz. Özellikle sesli propaganda, ilan ve reklam hususlarında ilçemizde bir başkasının alanına girmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde seçim yasakları çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin sağlıklı yürümesi açısından sizlere de önemli görevler düşüyor. Hassasiyet göstereceğinize inanıyoruz. Bu konuda sizlerden de yardım bekliyoruz. Seçimin sağlıklı huzurlu bir şekilde sonuçlanması için hep beraber gayret içinde olacağız. Sizlerden yardım ve destek bekliyoruz” dedi.


Siyasi partilerin ilçe başkanlarının talep ve isteklerini de dinleyen Kaymakam Taşdan, ilçe seçim kurullarının yetki ve sorumluluk alanına giren konularda herhangi bir görüş belirtme yetkisinin bulunmadığını, devlet adına çalıştıklarını, kendilerini ilgilendiren her konuda gerekenin ayrım yapılmadan yerine getirileceğini, bu konuda kimsenin endişe etmemesini, ilçe başkanlarını kendilerini ilgilendiren konularla ilgili her zaman dinlemeye hazır olduğunu ifade etti.


Toplantıya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa’da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
26
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç