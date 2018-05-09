Bozyazı’da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Bozyazı Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya konuşan İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, seçim güvenliği, alınacak tedbirler ve uyulması gereken konular hakkında slayt gösteri eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi.

Kaymakam Hayati Taşdan ise 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin Bozyazı’da huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması amacıyla seçim öncesi seçime katılan ve ilçede teşkilatları bulunan ilçe başkanları ile bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Taşdan, “Amacımız 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimlerde ilçemizde bizler kolluk güçlerimizle, bütün imkanlarımızla seçimin sağlıklı, huzurlu yapılması için gayret edeceğiz. Özellikle sesli propaganda, ilan ve reklam hususlarında ilçemizde bir başkasının alanına girmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde seçim yasakları çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin sağlıklı yürümesi açısından sizlere de önemli görevler düşüyor. Hassasiyet göstereceğinize inanıyoruz. Bu konuda sizlerden de yardım bekliyoruz. Seçimin sağlıklı huzurlu bir şekilde sonuçlanması için hep beraber gayret içinde olacağız. Sizlerden yardım ve destek bekliyoruz” dedi.

Siyasi partilerin ilçe başkanlarının talep ve isteklerini de dinleyen Kaymakam Taşdan, ilçe seçim kurullarının yetki ve sorumluluk alanına giren konularda herhangi bir görüş belirtme yetkisinin bulunmadığını, devlet adına çalıştıklarını, kendilerini ilgilendiren her konuda gerekenin ayrım yapılmadan yerine getirileceğini, bu konuda kimsenin endişe etmemesini, ilçe başkanlarını kendilerini ilgilendiren konularla ilgili her zaman dinlemeye hazır olduğunu ifade etti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa’da katıldı.