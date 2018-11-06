Bozyazı'da "Sıfır Atık Projesi" tanıtıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde “Sıfır Atık Projesi” için tanıtım, bilgilendirme ve uygulama toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaştırılması kapsamında Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Hayatı Taşdan toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Taşdan, sıfır atık projesinin önemini belirterek, özellikle okullarda konunun yaygınlaştırılmasını, okullarda öğrencilere geri dönüşümün öneminin anlatılmasını, öğrencilere kazandırılacak çevre bilinci ile gelecek nesillere temiz ve gelişmiş, yaşanabilir bir Türkiye, bir dünya bırakılmasının hedeflendiğini söyledi. Sıfır Atık Projesi ile çevre ve ekonomiye sağlanacak kazanımlarında çok önemli olduğunu ifade eden Taşdan, "Tüm il ve ilçelerde uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi' aslında ülkemiz, toplumumuz ve dünyamız açısından son derece önemli. Sıfır atık dediğimiz zaman, kullandığımız bir bakıma atığa çıkan malzemeleri değerlendirmemiz gerekiyor. Daha önemlisi çevre kirliliğini önlüyoruz. Dolayısıyla çevremizi, toplumumuzu, gelecek nesillerimizi buna alıştırmak böyle bir kültür oluşturmak açısından kamu sistemimiz bu işe öncülük ediyor. Bizlerde bu işin merkezindeyiz, dolayısıyla kamu yöneticilerimizi, kamuda çalışanlarımızı, kamu kurumlarımızın bu işe öncülük etmesi lazım" dedi.

"İş yerleri ve okullardan başlanacak"

Yaşam alanlarında öncelikle iş yerlerinden başlayarak, okullarda, ileriki aşamada ise evlerde atık maddeleri ayrıştıracak çöp bidonları koymayı hedeflediklerini belirten Taşdan, "Bunlarıda değerlendirecek firmaların belediyelerin organizasyonunda, almalarını geri dönüşümlerini sağlamalarını, ekonomiye katılımlarını sağlayarak, hem çevremizi temiz tutmak, hem de atıklarımızı ekonomiye kazandırıp değer katmak. Dolayısıyla çift yönlü neresinden bakarsanız kazan kazan anlayışına uygun bir proje, bizlerde bunun için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonrada hep birlikte bunu takip edeceğiz. Uygulamayı kendi ilçemizde sorunsuz ve örnek olacak düzeyde yürütelim. Burada kurum müdürlerimize önemli görevler düşüyor. Her kurum kendi bünyesinde konu ile ilgili olarak mutlaka bir asil, bir yedek olmak üzere görevlendirme yapmalı. Yapılacak çalışmalar ise her ay düzenli olarak bizlere aktarılmalı" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Bozyazı Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Cengiz Deniz, tarafından projenin önemi ve kurum amirleri ile çalışanlarının konu ile ilgili yapmaları gerekenler slayt gösteri eşliğinde katılımcılara sunumu yapıldı. Sunumun ardından konu ile ilgili öneri ve isteklerin dinlenmesi ile toplantı sona erdi.