Bozyazı'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısı

Mersin'in Bozyazı İlçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV), ihtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlara yönelik yardımları aralıksız devam ediyor.

Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısı, Kaymakam Taşdan başkanlığında yapıldı. Bozyazı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vakıf Müdürü İmran Şeref ve Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı. Toplantıda, muhtaç ve ihtiyaç sahipleri tarafından vakfa yapılan çeşitli başvuru dosyaları görüşülerek karara bağlandı.

"2018'de 8 bin 340 kişiye yardım yapıldı"

Taşdan, muhtarlara okul müdürlerine, öğretmenlere ve vatandaşlara yönelik yaptığı çağrıda, henüz devletin imkanlarından yararlanamayan, müracaat edemeyen, müracaat etmekten çekinen yaşlı, kimsesiz, ihtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşların zaman geçirilmeden kaymakamlığa bildirilmesini istedi. 2018 yılının başından itibaren 8 bin 340 kişiye 6 milyon 228 bin TL nakdi ve ayni yardım yapıldığını belirten Taşdan,"Gayemiz ilçemizde yoksullukla mücadele kapsamında, kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanarak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun vatandaşlarımızın tespitini yapmak ve objektiflik kriterlere bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklemektir" dedi.

Taşdan, 212 bin 452 TL harcama yapılarak 31 ailenin evinin tamirat ve bakımının yapıldığını, önümüzdeki günler içerisinde ise tespit edilen bin kişiye 500 ton kömür dağıtılacağını söyledi.