Bozyazı'da trafik kazası: 1 yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde D-400 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Bisikleti ile dörtyol kavşağından Şehitler Caddesi'ne geçmek isteyen Hüsnü Ertan (62) isimli yaşlı vatandaşa, Anamur yönünden gelen 27 AA 88 plakalı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan Ertan, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansa Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertan, tedavi altına alındı.

Ertan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.