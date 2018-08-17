Bozyazı’da yaz Kur’an kursları sona erdi

Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa İlçe Müftü Vekili Önder Eyvaz, din görevlileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Tekeli Mehmet Akif Ersoy Kur’an kursu öğrencisi Hafız Hasan Taş tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

25 Haziran-17 Ağustos tarihleri arasında ilçe genelinde cami ve Kur’an kurslarında açılan kurslara bin 430 öğrencinin katıldığını ve bunlardan 600 öğrencinin Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiğini belirten İlçe Müftü Vekili Önder Eyvaz, “Çok verimli bir eğitim-öğretim dönemi geçirdik. Kursa katılan öğrencilerimizin motivesini artırmak için başta sportif etkinlikler olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenledik. Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan öğrencilerimize, kurs boyunca öğrencilerimizle gönülden ilgilenen imam-hatip, müezzin kayyım, Kur’an kursu öğreticilerimiz ve değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Biz diyanet camiası olarak kursa gelen öğrencilerimize önce Allah’a kul olmayı sonra anne-babaya saygılı olmayı, sonra dinine, vatanına, ezanına, bayrağına bağlı olmayı sonra da diğer bütün mümin kardeşlerine sevgi beslemeyi öğretiyoruz” dedi.

Program daha sonra yaz Kur’an kursları öğrencilerinin hazırlamış olduğu şiir, ilahi, semazen gösterisi ve ezan dinletisi ile devam etti. Kur’an kursları sırasında yapılan sportif ve çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere cami ve kurslarda sergilenmek üzere kupa, öğrencilere hatıra olmak üzere madalya takdim edilmesinin ardından program sona erdi.