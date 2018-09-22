Bozyazı'da yol kenarlarına ekilen yer fıstıkları hasat edildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yol kenarlarına ekilen yer fıstıklarının hasadı yapıldı.

Bozyazı Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların geçim kaynağı olan yer fıstığının tanıtımı amacıyla ilçedeki ana yol kenarlarına yer fıstığı ekti. Hasat zamanı gelen yer fıstıkları Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, tarafından toplanarak, D-400 Karayolunda seyahat eden araç ve yolculara ikram edildi.

Memleketi Bozyazı'ya gezmeye gelen Ankara Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Ak, "Dünyanın çeşitli ülkelerini dolaştım ve her gittiğim yerde gölevez yemeği ile karşılaştım. Gölevez Türkiye'de Bozyazı ve Anamur dışında hiçbir yerde yetişmiyor. Ancak yeterince bilinmemekte, Bozyazı'nın tanıtımına katkı sağlayan, D-400 Karayolu üzerinde muz, gölevez, mısır ve yer fıstıklarının ekilip yetiştirilmesinde katkı sağlayan herkesi kutlarım" dedi.