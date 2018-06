Bu heykelleri gören dönüp bir daha bakıyor

Türkiye’de daha önce bu boyutlarda örneği bulunmayan heykeller, kentin birçok bölgesine yavaş yavaş yerleştirilmeye başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de bir ilk olan botanik heykel yapımına başladı. Boyuna 6 metreyi, enine ise 13-14 metreyi bulan dev botanik heykeller, görenlerin büyük beğenisini ve ilgisini çekiyor. Yaptıkları botanik heykelle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan organizatör Emrah Tok, botanik heykellerin ekolojik sisteme uygun heykeller olduğunu söyledi. Bu heykelde metal konstrüksiyon içine canlı toprak ve bitkilerin konulduğunu kaydeden Tok, “Orada bitkilerin büyümesini ve heykel formu kazanmasını sağlıyoruz. Yeni dönemin süsleme sanatında bu heykeller öncülük edecek. Türkiye’de sadece Mersin’de örneği var, başka yerde de yok. Heykeltıraşlar tarafından metal konstrüksiyon oluşturuyor. Heykel metal halde formunu kazanıyor. Daha sonrasında bunun içerisine canlı toprak, kırmızı toprak ve torf ekliyoruz. Torf ekledikten sonra büyüyebilen, yetişebilen canlı bitkileri ekiyoruz ve bu bitkiler bu heykelin içerisinde yaşamaya devam ediyor.Buna ayrıca sulama sistemi yapıyoruz. Su verdiğimiz sürece içerisindeki bitkiler yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

"Boyları dikeylerde 6, yataylarda ise 13-14 metreleri buluyor"

İnsanların tepkilerinin bazen ilginç olduğunun altını çizen Tok, "İnsanlar bazen anlam veremiyor. Çünkü ilk yaptığımızda bitki oturmadığı için tam anlamıyla ne olduğu anlaşılmıyor. Bitki oturduktan sonra heykel ortaya çıkıyor. Tam anlamıyla heykel görünümü kazandıktan sonra insanlar ne olduğunu anlıyor. Formunu kazandırabileceğimiz her şey botanik heykele dönüştürebiliriz. Bunlar mimari eserler olur, hayvanlar, insanlar yani her şeyi olabilir. Çünkü heykeltıraş tarafından işlenen bir metal konstrüksiyon var. Onun içerisine zaten toprağı koyduktan sonra o formu kazandırıyoruz. Boyutları da en kısa 4 metre oluyor. Bunlar tabi dikey ve yatay olarak değişebiliyor. Yataylarda daha yüksek 12-13 metreyi bulabiliyor. Dikeyde fidan diken adam heykelini yapıyoruz. Bu da en yüksek heykel olma özelliğini taşıyor. 6 metre 20 santim uzunluğunda. Botanik heykele koyacağımız bitkinin kısa ve kalın gövdeli bitkiler olması lazım. Çünkü dirençli bitkiler olması lazım. Bu mevsimsel bitkiler de olabiliyor, uzun ömürlü bitkiler de olabiliyor. Biz genelde uzun ömürlü bitkileri kullanıyoruz ki devamlı bitki değiştirmeyelim diye. 6 metre 20 santim uzunluğunda 5 metrekare çapındaki fidan diken adama 50 bin adet kök bitki koyuyoruz. Daha önce yaptığımız tavus kuşu ve uyuyan civcive toplamda 75 bin adet bitki kullandık. Çünkü bitkileri viyolde alıp küçük küçük her birini tek tek dikiyoruz. Bir botanik heykelin bitimi 20 gün de metal konstrüksiyon, 5 gün topraklaması, 10 günde ekimi sürüyor. Ortalama 35 günde bir botanik heykeli oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin uzun yıllar birçok şeyden mahrum kalmış"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Sefa Tercan ise ilk etapta 4 tane botanik heykel yapacaklarını, bunun da sonuncusunun bitmek üzere olduğunu söyledi. Tavus kuşları, civciv, fidan diken Yörük ve caretta caretta heykellerini yapacaklarını belirten Tercan, “Sonrasında yeni çalışmalar için planları yapacağız ve uygulayacağız. Mersin uzun yıllar birçok şeyden mahrum kalmış. Biz de park ve bahçeler olarak görevimiz insanlara bunları kavuşturmak, Mersin’in hizmetine sunmak. Burada bir proje ekibi kurduk. Bu proje ekibi dünyayı tarıyor ve ne yenilik varsa onları görebiliyoruz. Bu heykelleri de yurt dışında gördük ve istedik ki Mersin’de de bu heykelleri görelim. İlk etabın heykellerine başladık yapıyoruz ve bitmek üzere. İnsanlar ilk etapta ciddi tepkiler verdiler. İlk baktıklarında demir yığını görüyorlar ve bu nedir diyorlar. Tabi heykel tam anlamıyla bittiğinde teşekkür için arayanlar bile çok oldu. İnsanlar hatta sayısını artırmamızı istiyorlar. Çok fazla talep de gelmeye başladı. Ayrıca bu heykelleri göbeklere yerleştirerek hem bir görsellik katıyoruz hem de sürücüleri daha ayık tutuyoruz. Türkiye’de biz bunun örneğini hiç görmedik. Araştırdık ama bulamadık. O yüzden bu çalışma Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor" şeklinde konuştu.