Büfeci cinayeti kamerada

Taciz iddiasıyla işlendiği iddia edilen cinayetin, aslında para için işlendiği ortaya çıktı. Baba Seyit Özkörüklü, "Benim oğlum el bebek, gül bebek kız gibi büyüyen bir çocuk. Benim oğlum onun neyini taciz edecek. Bunlar daha öncede oğlumu tehdit etmişler. O günde ’cüzdan düşmüş’ diyerek dükkanı yeniden açtırıp, olay çıkardılar ve oğlumu vurdular" dedi.

Merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi’ndeki bir büfede meydana gelen olayda, büfe işletmecisi Murat Özkörüklü ile M.P. arasında tartışma çıkmış, tartışma sonrası çıkan arbedede bıçak ve silahla yaralanan büfe işletmecisi hayatını kaybetmişti.

Olay taciz değil para yüzünden olmuş

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, taciz iddiasıyla işlendiği ileri sürülen cinayetin asıl nedenin para olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan öldürülen büfecinin baba Seyit Özkörüklü, 2 seneye yakın süredir büfe işlettiklerini söyledi. Olay günü dükkanı kapatmaya yakın bir kadının büfeye geldiğini belirten Özkörüklü, "Bayan benden sigara, kahve ve dondurma aldı, 50 lira para verdi. Ben de paranın üstünü verdim. ’İyi akşamlar amca’ dedi, ben de iyi akşamlar dedim ve güle güle dükkandan çekti gitti. Daha sonra biz dükkanı kapattık ve gittik. Evimizin önüne geldiğimizde oğluma bir telefon geldi. Karşı tarafın ne konuştuğunu bilmiyorum ama oğlum karşı tarafa ‘ne parası, ne cüzdanı’ dedi. O sıra telefonu ben aldım, buyur oğlum ne istiyorsun dedim. O da bana ’Murat’ı buraya gönderir misin?’ dedi. Ne yapacaksın dedim Murat’ı. ’Ya siz dükkanı kapatmadan evvel bir bayan geldi sizden alışveriş yaptı, orada cüzdan düşürmüş, içinde de benim 500-600 lira param var’ dedi. Ben de bekle geliyorum diye dükkana gittim ama oğluma eve çıkmasını söyledim. Dükkana gittiğimde 4-5 kişi vardı. İnşallah burada düşmüştür dedim, bakırız olur insan halidir bir yere koymuş olabilir görmemiş olabiliriz. Açtık girdik içeri o sırada oğlumda dükkana geldi. ’Baba dur kamera kayıtları var inceleyelim’ dedi. Kamera kayıtları da aynı bizim anlattığımız gibi çıktı ve kendileri de gördüler. ’Dondurma da almış, orada kalmıştır’ diye söyleyince orayı da açtık baktık ama orada da yoktu. Kameranın göstermediği hiçbir yer yok. Onlarda cüzdanın dükkanda düşmediğini gördü" ifadelerini kullandı.

"Bunlar oğlumdan daha önce de para istemişler"

Cüzdanın kendi dükkanlarında düşmediğinin ortaya çıkmasına rağmen dışarıdakilerin dolabı yumruklamaya başladığını söyleyen Özkörüklü, "Ben de oğlum senin derdin ne söyle dedim. Biz güvenilir insanlarız. Sen bize namusunu teslim etsen, tertemiz bir şekilde geri alırsın. Biz yıllardır bu bölgede esnaflık yapıyoruz. Aynı evde 70-75 yıldır oturuyoruz. Telefonla arayan genç, ’Benim param çıkacak’ dedi. O sırada bizim dükkandan sürekli alışveriş yapan bir genç geldi. Bana ’Seyit amca ne oluyor’ deyince, karşı taraf çocuğun üzerine yürüdü. Bunlar çocuğun kafasına silah dayıyor ve o sırada genç onlara bir tane vuruyor. Bunun üzerine çocuğa saldırmaya kalkıyorlar. Ben hemen genci aldım. O sırada oğlumda ayırmak için geliyor ve bu sefer de oğluma 15 kişiye yakın kişi saldırıyor. Hemen oğlumu da aralarından aldım, dükkanın içine soktum. Oğlumun vurulduğunun önce farkında değildim. Bir süre sonra elime kan gelince vurulduğunu anladım. Hemen oğlumu hastaneye götürmek için dükkandan çıkardım, 3 metre ya yürüdü ya yürümedi oraya düştü. Ambulansla hastaneye götürdük ama 5 dakika ya geçti ya geçmedi doktor bana oğlumu kaybettiğimizi söyledi. Oğluma saldıran kişilerin her türlü suç dosyası var. Oğlumu bunlar daha önceden tehdit etmişler. Bunlar oğlumdan para istemişler" şeklinde konuştu.

"Biz namussuz insanlar olsak dükkanımıza gelen müşterilerin çoğu kadın olmaz"

Çeşitli meslek gruplarında yıllardır esnaflık yaptıklarını kaydeden Özkörüklü, "Biz bir yere gittik mi oturacak sandalye bulan insanlarız. Yolda yürüdük mü alnı dik olan insanlarız. Dükkanımıza gelen insanlar tarafından saygıyla karşılanıp, hürmet gören insanlarız. Bugüne kadar ne bir namussuzluğumuz oldu, ne bir yüz kızartıcı suçumuz oldu, ne kimseye dalaştık, ne kimseye bulaştık. Biz ekmeğimizde, işimizde olan insanlarız. Beni üzen tek olay var. Ölüyü veren, yarayı alan, huzuru bozulan, namussuz gibi görünen adam biziz. Karşı taraf sanki namuslu gibi gözüküyor. Bu bizim zorumuza gidiyor. Ya bizim çoğu müşterimiz kadın. Biz güvenilir insanlarız. Biz namussuz insan olsak zaten bize gelenlerin çoğu kadın olmaz. Bazı yerlerde çıkan yazıların hepsi asılsız. Bu bizim karakterimiz de zaten yok. Benim oğlum dost hayatı bilmez, bugüne kadar sevgilisi olmamış, el bebek, gül bebek kız gibi büyüyen bir çocuk. Benim oğlum onun neyini taciz edecek" diye konuştu.

"Bunların tek derdi fidye ve para"

Abla Esra Yılmaz ise olayın planlı yapıldığını iddia ederek, "Bunlar 10 gündür bunu planlamış. Bu sonradan yapılan bir şey değil. Adamlar olay gününe kadar sokak başlarına adam koymuş. Bunlar kardeşimi öldürmeye kafayı koymuşlar. Bu ne namus işi ne başka bir şey. Bunların tek derdi fidye ve para. Benim kardeşim 10 yaşındaki bir kız çocuğu olsa bile ablam diyen bir çocuk. Sabah çıkar, akşam evine gelirdi. Bir tane kadına göz ucuyla bakmazdı. Selam verirken bile kafası yerde selam verirdi. Bu kayıp dedikleri para da emniyette kadının cebinden çıktı. Bunlar bilerek önce kadını gönderdiler sonra kendileri geldiler. Bizim ciğerimizi yaktılar. Şu Ramazan gününde bizim ciğerimizi yaktınız iki yakanız bir araya gelmesin" dedi.

Kavga anı kamerada

Öte yandan cinayetin işlendiği kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olaya ilişkin çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.